Kabát může postavu opticky prodloužit i rozšířit. Při výběru rozhodují tři detaily, které ženy často přehlížejí

Nákup zimního či přechodového kabátu bývá kompromisem mezi vzhledem, pohodlím a funkčností. V obchodě může model na tenkém tričku sedět dokonale, ale s hrubším svetrem začne táhnout v ramenou nebo omezovat pohyb paží. Opačnou potíž představuje příliš široký střih, který sice poskytuje dost prostoru, ale při nevhodně umístěných švech vytváří nechtěnou objemnost. Proto je dobré dívat se na oděv nejen zepředu, ale také z profilu a zezadu, několik kroků se projít a zkusit si sednout. Kabát by měl fungovat při běžném pohybu, nikoli jen na fotografii před zrcadlem.
Délka lemu dokáže změnit celou siluetu
Krátký kabátek zakončený v oblasti boků může zvýraznit horní polovinu postavy a dobře fungovat s kalhotami s vyšším pasem. U některých žen však přeruší linii právě v nejširším místě boků. Kabát sahající přibližně do poloviny stehen vytváří jiný poměr horní a dolní části těla, zatímco délka pod kolena působí zpravidla elegantněji a poskytuje lepší ochranu před zimou. Rozhodující není samotná tělesná výška, ale také délka nohou, umístění pasu a kombinace s botami. Stejný kabát může s vysokými kozačkami působit jinak než s nízkými teniskami.
U dlouhých modelů je důležité, aby spodní lem neomezoval chůzi. Kabát, který na postavě končí nad kotníky, může vytvořit souvislou vertikální linii, zvlášť když se jeho barva blíží kalhotám nebo punčochám. Pokud ale končí v nepraktickém místě a při každém kroku se rozevírá, výsledný efekt je méně elegantní. Nejlepší zkouškou není pouhé pravidlo, že drobnější ženy nesmějí nosit dlouhé kabáty. Podstatné je správné proporční zpracování konkrétního střihu.
Ramena a klopy mění výraz horní části těla
U klasického kabátu s přiléhající linií ramen by měl ramenní šev odpovídat anatomii postavy. Vypadá-li jako výrazně spadlý, může být střih příliš velký, pokud nejde o záměrný oversize model. U moderních volnějších střihů je naopak posunutý šev běžnou součástí designu, je však vhodné hlídat, aby v kombinaci se širokým rukávem a objemným límcem nepůsobil celek těžkopádně. Výrazné klopy mohou opticky rozšířit horní oblast hrudníku, úzké a delší klopy zase podporují svislou linii.
Ženám s výraznějšími boky může vyhovovat model, který přidá vizuální strukturu ramenům a nezužuje se nepříjemně přes pánev. Při plnějším poprsí bývá důležité zkontrolovat zapínání, aby se látka kolem knoflíků nenapínala. U postavy s méně vyznačeným pasem může dodat tvar pásek, ale stejně dobře někdy fungují princesové švy nebo střih mírně zúžený bez zavazování. Tato doporučení nejsou povinností zakrývat určité partie. Jde o praktické možnosti, jak ovlivnit optické proporce podle vlastního vkusu.
Opravdu dobrý kabát poznáte při pohybu
Materiál je stejně důležitý jako střih. Příliš měkká látka nemusí držet požadovaný tvar, velmi tuhá naopak může odstávat od těla. U podzimních modelů se vyplatí sledovat složení, podšívku, zpracování knoflíkových dírek a kvalitu vnitřních švů. Kabát s vyšším podílem vlny může dobře izolovat, jeho skutečné vlastnosti však závisí na gramáži a konstrukci celé tkaniny. Při zkoušení je vhodné vzít si nejobjemnější vrstvu, kterou pod kabátem běžně nosíte, a zkontrolovat šířku v podpaží, délku rukávů i pohodlí při řízení nebo cestování.
Další roli hraje linie zapínání. Jednořadý kabát s delší otevřenou klopou vytváří uprostřed postavy výraznější svislý prostor, zatímco dvouřadé zapínání s výraznými knoflíky více zdůrazňuje přední část. U obou variant je podstatné, aby se kabát přes hrudník a boky netáhl a při zavření nepřekrucoval. Pásek může zvýraznit pas, ale jeho umístění musí odpovídat skutečné délce trupu. Pokud se nachází příliš nízko, může optické proporce zhoršit místo jejich vyrovnání. Přirozený výsledek bývá důležitější než snaha vynutit konkrétní typ siluety.
Důležitá je také návaznost na běžný šatník. Neutrální kabát nemusí být vždy černý; praktické mohou být i odstíny šedé, tmavomodré, čokoládové či béžové. Pokud ale žena většinu týdne nosí vzorované kalhoty nebo výrazné svetry, může být jednoduchý střih užitečnější než nápadný detail, který se obtížně kombinuje. Nejlépe zvolený kabát není ten, který údajně „sluší každé postavě“, ale takový, v němž dobře fungují proporce, vrstvení i každodenní pohyb.
autorský textl, Elle, Cosmopolitan