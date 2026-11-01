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Kabát může postavu opticky prodloužit i rozšířit. Při výběru rozhodují tři detaily, které ženy často přehlížejí

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Podzimní kabát patří k nejvýraznějším částem šatníku, protože překrývá většinu oblečení a často rozhoduje o celkovém dojmu ze siluety. Není přitom nutné vybírat ho podle přísných tabulek tělesných typů. Větší smysl má sledovat umístění ramen, délku spodního lemu a práci s pasem. Právě tyto tři prvky mohou opticky vyrovnat proporce a současně zajistit, aby se kabát dobře nosil přes svetr nebo sako.
Tematická AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii konkrétní osoby.

Tematická AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii konkrétní osoby.

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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