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Marek se v Ulici chystal vyznat Žofce. Setkání v hospodě jeho plán překazilo dřív, než začal

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Dennívýzva
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Marek chtěl v Ulici konečně říct Žofce, co k ní cítí, odhodlaný plán však narazil na situaci, na kterou nebyl připravený. Při setkání v hospodě ji uviděl v blízkosti Matouše a jeho jistota se rychle vytratila. Nešlo přitom o přímé odmítnutí po otevřeném vyznání. K tomu se ani nedostal. Podzimní děj tak rozvíjí vztahovou situaci, v níž jednotlivé postavy nemají stejné informace a jejich očekávání se začínají rozcházet dřív, než o nich dokážou mluvit.
Marek se v Ulici chystal vyznat Žofce. Místo toho přišlo hořké zklamání.

Marek se v Ulici chystal vyznat Žofce. Místo toho přišlo hořké zklamání.

Zdroj: TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:58

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