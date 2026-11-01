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Vojtu Dyka učí tančit Rakušanka s českým manželem. Větší respekt než z parketu má z češtiny

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Catharina Málek nastoupila do české StarDance po boku Vojtěcha Dyka se zkušenostmi z rakouské taneční show i mezinárodních soutěží. Největší respekt před novou televizní rolí v ní ale nevyvolával tanec. Přiznala, že náročnější pro ni může být čeština, kterou doma pravidelně slýchá od manžela a syna, ale při vlastním mluvení si není stejně jistá. Český parket pro ni znamená profesní premiéru v novém prostředí, nikoli první kontakt s jazykem nebo zemí jejího muže.
Vojta Dyk je favoritem letošního ročníku StarDance.

Vojta Dyk je favoritem letošního ročníku StarDance.

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 14:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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