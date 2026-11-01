Vojtu Dyka učí tančit Rakušanka s českým manželem. Větší respekt než z parketu má z češtiny

S Václavem Málkem se seznámila díky tanci ve Vídni. Rodák z Česka tam přišel studovat a dvojice zahájila společnou taneční dráhu v roce 2011. Na jejich vlastním webu je patrné, že k oboru každý dospěl jinak. Catharina tančila od čtyř let, zatímco Václav začínal v šestnácti a k soutěžení se dostal později. Rozdílný začátek jim nezabránil vybudovat společnou kariéru. Z taneční spolupráce se postupně stalo také manželství a rodinný život, v němž se přirozeně potkává rakouské a české prostředí.
Rodinné zázemí sahá až do tanečního dětství
Catharina vyrůstala v rodině, kde tanec nebyl výjimečnou zálibou jednoho dítěte. Rodiče založili taneční klub a pohybu se věnovali také další příbuzní. První soutěž absolvovala už jako malá dívka. Přesto její život nebyl od začátku nalinkovaný pouze na parket: vystudovala management a k tanci se opakovaně vracela jako k činnosti, která ji přitahovala nejvíc. Dlouhodobě se věnuje i výuce. Vedle vlastní výkonnosti tak získávala zkušenost s vysvětlováním pohybu někomu, kdo zatím nemá stejné návyky, koordinaci nebo taneční slovník.
S manželem dosáhli výrazných výsledků zejména v roce 2019, kdy vyhráli rakouský šampionát v showdance a získali také domácí titul ve standardních tancích. Po delší soutěžní přestávce se v roce 2025 vrátili na mistrovství světa v showdance v Londýně. Se sestavou na Bohemian Rhapsody vybojovali bronz, přestože na přípravu měli jen sedm týdnů. Tento návrat ukazuje rozdíl mezi televizním medailonkem a skutečným profesním zázemím nové tváře. Pro české publikum může být neznámá, v tanečním prostředí ale rozhodně nezačíná od nuly.
Vojta Dyk ve StarDance boduje. Mezi diváky je jasným favoritem.
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Z rakouského finále vedla cesta přes český konkurz
Rakouské Dancing Stars se zúčastnila třikrát a v roce 2025 došla až k druhému místu. Když se tam v následujícím roce pořad nekonal, chtěla v podobné práci pokračovat. Všimla si proto konkurzu do české
StarDance a přihlásila se. Její účast tedy není výsledkem náhodného hostování nebo doprovodu manžela. Šlo o vlastní profesní rozhodnutí využít zkušenosti v jiné jazykové verzi soutěže. Znalost formátu jí mohla usnadnit orientaci v přípravě a přenosech, české spolupracovníky a diváky však teprve poznávala.
Ani Vojtěcha Dyka před jejich seznámením osobně neznala. Vybavovala si hlavně píseň Čekám na signál. Na první společné setkání vzpomínala jako na příjemné překvapení a všimla si mimo jiné jeho výšky. Dyk jejich společné proporce komentoval s humorem a už během prvních příprav se ukázalo, že podobný nadhled může být pro jejich spolupráci užitečný. Popularita zpěváka ovšem pro tanečnici nenahrazuje poznání jeho pohybových možností. Choreografii musí stavět podle člověka, s nímž skutečně trénuje, ne podle velikosti jeho publika nebo předchozích koncertních úspěchů.
Ve třetím soutěžním večeru 24. října předvedli s Dykem jive na píseň Miluju a maluju. Nové spojení tak už nezůstává pouze slibem z úvodního představování dvojic. Na parketu dostává konkrétní podobu v rychlém tanci, který vyžaduje koordinaci, rytmus a přesnou souhru obou partnerů.
Češtině rozumí, před kamerou ji ale musí také používat
Catharina už přibližně před deseti lety absolvovala roční kurz češtiny a od ledna 2026 se k učení znovu vrátila. Doma jazyk nezůstává jen v učebnici. Manžel mluví česky se synem a do rodiny přijíždějí také jeho rodiče. Tanečnice proto dobře rozumí mnoha běžným situacím, ale rozlišuje mezi porozuměním a vlastní pohotovou odpovědí. Právě živý televizní přenos tuto mezeru zvýrazňuje: nestačí správně odtančit sestavu, následují otázky moderátorů a reakce, pro které není vždy možné připravit si větu předem. Sama tuto výzvu popisuje s respektem, nikoli jako důvod účast odmítnout.
Tanec naopak vnímá jako způsob komunikace, při němž slova nemusí být hlavním prostředkem. To však neznamená, že při tréninku není třeba podrobně vysvětlovat techniku nebo si rozumět v praktických pokynech. Česká soutěž jí dává příležitost propojit dovednost, v níž je dlouho zkušená, s jazykem, ve kterém se stále zlepšuje. Za nejbližší fanoušky označila manžela, syna a rodinu. Její příběh tak nekončí u atraktivní partnerky známého zpěváka: stojí za ním vlastní soutěžní výsledky, pedagogická práce a rozhodnutí přijmout další profesní zkoušku v jiném prostředí.
Blesk, iDNES