„Tam nikoho nezajímám." Petra Bučková utíká za partnerem do Tyrolska, kde ji nikdo nepozná. Bydlet s ním ale nechce

Když Bučková po natáčení Ulice nasedne do vlaku směr Innsbruck, trvá cesta sedm hodin. Autem pět. Na konci čeká vesnička Axams, kocour Fipsi a muž, se kterým mluví anglicky, protože čeština ani němčina nejsou jejich společný jazyk. V Česku ji po denních seriálech poznávají stále častěji, v Tyrolsku je prostě ženská na kole. „Tam nikoho nezajímám,“ řekla letos v květnu v rozhovoru pro Moje psychologie. A myslela tím přesně to, co řekla, ne chlad ve vztahu, ale úlevu od pozornosti, která ji v Česku obklopuje.
Psychoterapeut, kouzelník a zdravotní klaun z Axamsu
Thomas Huber není jen „ten Rakušan“. Podle svého oficiálního webu je psycholog, psychoterapeut, kouč a kouzelník. Od roku 1995 působí jako zdravotní klaun v organizaci ROTE NASEN Clowndoctors, rakouské obdobě českého Zdravotního klauna. Právě tam se s Bučkovou potkal, na evropské konferenci zdravotních klaunů v Chorvatsku. Ona tam jela jako dobrovolnice, on jako veterán oboru. Kliklo to, jak sama popsala, „v hlavě, srdci i vášni“.
Od té doby uběhlo přes dvanáct let. Huber žije v Axamsu nad Innsbruckem, má dospělou dceru Liu a profesní zázemí pevně zakotvené v Tyrolsku. Bučková má divadlo, audio, Listování a seriály pevně zakotvené v Česku. Dva životy ve dvou zemích, propojené vlakem, autem a ochotou kvůli společnému času odmítat některé zakázky.
Proč společné bydlení nevyšlo
Nejde o to, že by to nezkoušeli. Bučková se v jednom období snažila trávit víc času v Rakousku a do Česka jezdit jen za prací. Výsledek? Pracovní útlum, pocit prázdna a uvadající profesní linka. „Většinu práce mám v Česku a velká část je navázaná na češtinu,“ vysvětlila v rozhovoru pro Novinky, který neunikl pozornosti naší Redakce VIPŽivot. Z alpské vesnice se nedá hrát v pražském divadle ani nahrávat audioknihy.
Klíčový impulz přišel od samotného Hubera. Řekl jí, že z ní nechce mít smutnou „hospodyňku“. Ta věta zní jako z romantické komedie, ale v praxi znamenala zásadní rozhodnutí: oba si ponechají vlastní zázemí a budou pendlovat. Podle nás je to pragmatičtější než většina vztahových rad, které se vejdou do instagramového rámečku.
Sestěhování úplně nevylučují. Odkládají ho ale, s typickým humorem, „na dobu, až budou staří a unavení“.
Co Tyrolsko Bučkové dává
V Axamsu Bučková nepracuje. Vypíná hlavu, jezdí na kole, chodí do hor, zpracovává zážitky z natáčení. Popisuje to jako přepnutí do rodinného režimu, s Thomasem, jeho dcerou a kocourem. Žádné červené koberce, žádné otázky na vizáž, žádné titulky.
Právě anonymita je pro ni zásadní. Po nástupu do Ulice na podzim 2024, kde hraje Lindu Jiráskovou, dnes už majitelku firmy Království hraček s vlastní dějovou linkou, ji v Česku poznávají výrazně častěji. Sama rozlišuje mezi slávou a pozorností: slávu nemá, pozornosti má víc, než potřebuje. V Tyrolsku obojí mizí.
Jejich logistika se v čase mění podle pracovního vytížení. V roce 2019 se někdy tři týdny neviděli, v roce 2025 už mluvila o setkávání přibližně jednou měsíčně. Poslední dobou častěji jezdí Huber do Česka, protože Bučková víc točí. Oba cestují, oba se přizpůsobují. Krize připouští, ale popisuje je jako něco, co vztah posílilo, ne co ho ohrožuje.
Vztah, který funguje jinak než podle šablony
Dvanáct let bez společné adresy vypadá zvenčí jako kompromis na hraně. Zevnitř to ale působí jako promyšlený systém dvou lidí, kteří nechtějí obětovat jazyk, profesi ani vlastní rytmus. Vzácnost společných chvil neotupí rutinou, a to je podle Bučkové jedna z věcí, která jejich vztah drží živý.
Až jednou oba zpomalí, možná se přece jen sestěhují. Zatím ale Bučková nasedá do vlaku, sedm hodin čte nebo spí, a na konci ji čeká muž, který umí kouzlit, léčit smíchem a hlavně nechat ji být tím, čím potřebuje být.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová