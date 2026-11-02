Máma mu dávku spláchla do záchodu! Nevlastní dcera nařkla Kašpárka z braní návykových látek

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Natálie Burdová (20), nevlastní dcera šéfkuchaře Radka Kašpárka (44), v rozhovoru pro Blesk.cz popsala, co podle svých slov doma vídala. Tvrdí, že nevlastního otce viděla užívat drogy a také, že její matka jednou spláchla sáček s drogami do toalety. Kašpárek podobná obvinění odmítá a povolává právníky. Viděla jsem ho fetovat!
Natálie v rozhovoru uvedla, že otec podle ní užíval návykové látky. „Viděla jsem ho. Žila jsem s tím, že ty drogy tam byly. Viděla jsem ho fetovat,“ řekla Blesku. Na otázku, jak ho měl užívat, odpověděla: „Ruličkou do nosu.“.
Když se jí redaktor Blesku zeptal, zda má pro své tvrzení důkaz, Natálie uvedla: „Máme i nahrávku, kde mu mamka splachuje pytlík s drogami do záchodu a on ji v té nahrávce vyloveně prosí, ať mu dá aspoň ještě jednu čáru, než to spláchne!“. Alkohol, násilí a slovní úrážky
Natálie dále tvrdí, že se v rodině řešil také alkohol. V rozhovoru mluvila o opakovaných konfliktech a uvedla, že její matka měla podle ní násilí zažívat po řadu let.
Také přidala vzpomínku z dětství. Bylo jí přibližně devět let, když měla v noci zaslechnout podivný zvuk. Když šla do ložnice, podle svého vyprávění uviděla matku zraněnou a krvácející. Tvrdí, že podobné situace se opakovaly a že na matce vídala modřiny.
Samotnou Natálii údajně podle jejích slov neustále slovně napadal.
„Uráží mě od mých osmi let. Ale říkat nemocné holce, že je tlustá, opuchlá, hnusná a že závidí jeho dětem, že jsou krásné? To už mě skončilo! Neomlouvá ho ani to, že byl ožralý. Druhý den mi volal a brečel do telefonu, jak hrozně ho to mrzí, že by si za to nejraději nafackoval. Řekla jsem mu, že tahle sklenička už se rozbila a slepit nepůjde. Rozhodla jsem se, že to už nenechám být. S mámou jsme celou dobu mlčely, protože jsme si myslely, že se to nějak vyřeší. Ale bohužel ani po rozvodu nemáme klid. Neustále čelíme urážkám, ať už formou textu nebo hovorů.“ řekla pro Blesk.cz. Kašpárek se obrátil na právníka
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Vše řeším se svým právním zástupcem. Mince má vždy dvě strany. Momentálně víc říct nemohu, ale připravujeme určité právní kroky,“ uvedl pro eXtra.cz. „Moje bývalá žena se mě snaží očerňovat, protože je na tom finančně špatně, je bez příjmů a chtějí mi jen úmyslně škodit, aby získávaly čísla na Instagramu,“ řekl Kašpárek pro Blesk.cz. Zdroj: Aplausin.cz, Blesk.cz, eXtra.cz