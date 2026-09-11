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Penalizaci chceme odložit, potvrdil Russell: Mluví se až o říjnu

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Andrea Kimi Antonelli zvládl po trestu za výměnu pohonné jednotky na domácí Velké ceně rozdrtit celé pole a připsat si důležitých 25 bodů. Už delší dobu je potvrzené, že stejný trest čeká také George Russella.
Penalizaci chceme odložit, potvrdil Russell: Mluví se až o říjnu

Penalizaci chceme odložit, potvrdil Russell: Mluví se až o říjnu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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