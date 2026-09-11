Máte po létě chuť dát zahradu zase do pořádku? Některé práce jí teď mohou spíš uškodit

Babí léto se nezapře. Trávník už nese stopy po suchu i častém chození, některé trvalky polehávají, listy jsou potrhané nebo skvrnité a půda může být po horkých týdnech tvrdá. To prvotní nutkání je jasné. Ostříhat, pohnojit, uklidit a dát všechno zase do pořádku. Jenže právě teď zahradě často prospěje něco jiného. Ne další výkon, ale trochu rozumné péče před podzimem. Nejdřív zjistěte, co je opravdu suché
Hnědé listy na konci léta ještě neznamenají, že je rostlina už ztracená. U některých trvalek jde jednoduše o přirozený konec sezony, jinde se pro změnu na vzhledu podepsalo několik týdnů sucha. Než tedy sáhnete po nůžkách nebo rýči, podívejte se k bázi rostliny. Pokud tam najdete pevná zdravá pletiva nebo nové zelené listy, není důvod ji odepisovat.
Podobně klame půda. Krátké deště půdu navlhčí jen na několik horních centimetrů, zatímco ke kořenům se voda vůbec nedostane. Zkuste proto na jednom místě odhrnout zeminu rýčem nebo lopatkou. U rostlin, které skutečně trpí suchem, má větší smysl jedna pomalá a vydatná zálivka než každodenní pokropení povrchu, obzvlášť u letošní výsadby. Strom nebo keř vysazený na jaře ještě zdaleka nemá kořenový systém srovnatelný se starším jedincem na zahradě a může potřebovat vodu i ve chvíli, kdy už letní zalévání považujeme za uzavřenou kapitolu. Důkladné zalévání ano, ale pozor. Máte-li automatickou závlahu, neponechávejte už bezmyšlenkovitě letní režim. S kratšími dny a nižšími teplotami klesá výpar a půda zůstává déle vlhká. Závlahu proto upravujte podle počasí a skutečné vlhkosti půdy, ne podle zapomenutého srpnového nastavení časovače. Zdroj: Pixabay Hnojivo není automatická vzpruha
Když rostlina vypadá unaveně, jako první myšlenka nás napadne hnojivo. Na začátku podzimu už ale není cílem vyprovokovat ji k tvorbě dalšího množství nových měkkých výhonů. Zvlášť opatrně zacházejte s přípravky s vyšším podílem dusíku, který podporuje především zelený růst. Rostlinám, které ukončují sezonu, dopřejte už především klid.
Trochu jiná situace je u trávníku. Pokud je po létě oslabený a špatně roste, lze použít hnojivo určené přímo pro podzimní období. Nezaměňujte ho ale za zbytek letního trávníkového hnojiva. Podzimní směsi jsou sestavené tak, aby nepodporovaly hlavně rychlou tvorbu měkkých zelených listů. Začínající podzim je skvělým obdobím na to zjistit, kde zahradě chybí stálezelená kostra. Nečekejte až na zimu. Jakmile letní záplava květů ustupuje, začnou být nápadná místa, která bez kvetoucích trvalek působí úplně prázdně a bez života. Právě teď nejlépe poznáte, kam by příští rok mohl přijít stálezelený keř, výrazná tráva nebo jiný stálezelený prvek. Zdroj: Pexels Na holé záhony je ještě čas
Pohled na první odkvetlé trvalky svádí k velkému úklidu. Nůžky ale nemusí projet celým záhonem. Pryč patří především rozměklé, zahnívající nebo nemocné části. Zdravé suché stonky a semeníky lze klidně ponechat. Některé budou vypadat dobře i v zimě, jiné poskytnou potravu ptákům a duté stonky či suchá hmota poslouží jako úkryt drobným živočichům. Platí to například pro řadu okrasných trav, jejichž stébla se běžně nechávají přes zimu a odstraňují se až před začátkem nového růstu. To vše samozřejmě platí jen u zdravých rostlin. Unavené trvalky můžete naopak omladit
Některé rostliny nevypadají špatně kvůli létu, ale jednoduše proto, že jsou už příliš dlouho na jednom místě. Starší trs může řídnout uprostřed, rozvalovat se do stran a kvést méně než dřív. U řady odolných trvalek je začátek podzimu vhodnou dobou k rozdělení. Trs vyryjte, odstraňte starou nebo odumřelou střední část a k další výsadbě použijte zdravé kusy z okraje. Není přitom nutné zachovat obří rostlinu za každou cenu. Několik menších, dobře zakořeněných částí může příští rok vytvořit mnohem hezčí porost než ten letošní. Neplatí to ovšem automaticky pro každou rostlinu. Druhy citlivější na zimní vlhkost či mráz a trvalky, které se doporučuje dělit na jaře, raději nechte na pokoji. Připravte místa pro jarní cibuloviny ještě předtím, než záhon zmizí. Teď dobře vidíte, kde jsou mezi trvalkami mezery a kde vám chyběla barva. Vyfoťte si záhon nebo místa označte. Až nadzemní části trvalek téměř zmizí, orientace bude mnohem horší. Zdroj: Pexels
Zdroj info: Zahrádkář, Gardens Illustrated VIDEO