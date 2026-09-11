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Máte po létě chuť dát zahradu zase do pořádku? Některé práce jí teď mohou spíš uškodit

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Babí léto se nezapře. Trávník už nese stopy po suchu i častém chození, některé trvalky polehávají, listy jsou potrhané nebo skvrnité a půda může být po horkých týdnech tvrdá. To prvotní nutkání je jasné. Ostříhat, pohnojit, uklidit a dát všechno zase do pořádku. Jenže právě teď zahradě často prospěje něco jiného. Ne další výkon, ale […]
Na zahradě je stále co dělat, ale řada zásahů už nemá napravovat letošní vzhled. Připravuje podmínky pro další sezonu. Proto má smysl opravit holá místa v trávníku, rozdělit přestárlé trsy, hlídat vláhu u mladých výsadeb nebo odstranit nemocné části rostl

Na zahradě je stále co dělat, ale řada zásahů už nemá napravovat letošní vzhled. Připravuje podmínky pro další sezonu. Proto má smysl opravit holá místa v trávníku, rozdělit přestárlé trsy, hlídat vláhu u mladých výsadeb nebo odstranit nemocné části rostl

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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