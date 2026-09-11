Hýčkejte si intimní partie a zapomeňte na toaletní papír

V našich zeměpisných končinách je zvykem používat při osobní hygieně toaletní papír. Přestože se tento mrav z našich domácností jen tak rychle nevytratí, existují daleko zdravější způsoby, jak dosáhnout stejného, ale za pomoci moderní technologie. Ty se stále častěji stávají běžnou součástí našich domovů.
Bidetové sedátko ovládané manuálně, zdroj: Grohe Zapomeňte na papír
Jednou z možností je instalovat vedle toalety bidet, kam se člověk po použití toalety přesune a omyje si intimní partie. Problém této varianty tkví v tom, že v koupelně velmi často není na umístění bidetu dostatek místa. Alternativou bidetu je takzvaná bidetovací sprška. V zásadě jde o malou jednoduchou sprchovou hlavici s hadicí a kohoutkem, která se nainstaluje do těsné blízkosti toalety. Problém je ten, že při manipulaci může voda stříkat i mimo klozet, což si vyžádá častější vytírání podlahy.
Spršku můžete mít také vedle toalety. Používání je méně komfortní oproti toaletě s integrovanou sprškou. Zdroj: Kludi Někdy stačí jen vyměnit sedátko
Dalším účinným, ale ne tak vzhledově atraktivním řešením je přídavné bidetovací WC sedátko se zabudovanými funkcemi. V první řadě je nutné zjistit, zda je přídavné sedátko kompatibilní s tvarem keramické mísy. Pokud tomu tak není, nemusí model fungovat stoprocentně a nemusí ani vyhovovat – zejména mužské části obyvatelstva. Výrobci samostatných sedátek proto doporučují ke svým modelům přímo keramiku, která je svým tvarem uzpůsobena. Aby sedátko fungovalo, musíte zajistit v blízkosti klozetu přívod vody a elektrickou zásuvku, které k danému typu připojíte. Nejjednodušší a nejlevnější bidetovací sedátko je vybaveno základní funkcí oplachu, kdy vám po použití toalety plastová tryska omyje intimní partie. Funkci si spustíte dotykově na ovládacím modulu umístěném vedle sedátka.
Funkce u bidetovací toalety je možné ovládat i dálkově. Zdroj: Duravit Komfort za příplatek
Dopřát si můžete i toaletu s bidetovací sprškou. Tyto komfortní toalety patří mezi současnou špičku, a proto jsou vždy vybaveny speciálním splachováním bez kruhu zajišťujícího dokonalou hygienu. Bidetovací tryska je zabudovaná v sedátku nebo přímo v keramice a poskytuje zpravidla několik typů osprchování.
Ti, kteří nechtějí elektronické ovládání, mohou mít ovládání manuální. Zdroj: TECE
Například pulzní masážní sprchu či lady sprchu, určenou pro ženy, kdy tryska dosahuje až do oblasti ženských intimních partií. Lze nastavit teplotu vody i intenzitu proudy vody. Po omytí je příjemné využít funkci fénu k osušení těla. Modely bývají vybaveny funkcí odsávání pachů, vyhřívání sedátka či orientační osvětlení ad. Zařízení se ovládá designově promyšlenými panely na dálkové ovládání, které lze třeba i naprogramovat vlastním scénářem. Častokrát nechybí ani mobilní aplikace. Samozřejmostí u těchto dražších zařízení je samočisticí funkce trysky.
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V neposlední řadě je potřeba zmínit zdravotní hledisko bidetovacího sedátka. Příjemné bude už to, že se po použití sedátka budete cítit čistí a svěží. Masážní sprcha je také velmi zdraví prospěšná, neboť napomáhá při různých onemocněních v intimních oblastech. A bonus navíc? Nezapomeňte, že ušetříte za toaletní papír, a to nejen peníze, ale také ruce, ve kterých tuto možná právě teď už pro vás zbytnou součást domova, nebudete muset nosit.
Zdroj info: Kapitoly o bydlení a TECE