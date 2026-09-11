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Lednický park není jen o Minaretu. Ukrývá akvadukt, umělou jeskyni i někdejší maurské lázně

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Rozlehlý zámecký park v Lednici nabízí mnohem více pozornosti než hlavní palác. Zahrnuje starověký akvadukt, orientální lázně i stavby opředené pověstmi.
Maurská vodárna

Maurská vodárna

Zdroj: FOTO:Herbert Frank from Wien (Vienna), AT, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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