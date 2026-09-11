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Otupělé struhadlo ještě nemusí skončit v odpadcích. Původní ostrost mu překvapivě snadno vrátí obyčejná čokoláda

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Struhadlo je nedílnou součástí kuchyně. Jeho použití je asi všem dobře známé, avšak aby dobře fungovalo, je třeba ho mít stále nabroušené. Poradíme, jak na to.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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