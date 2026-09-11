Hvězdu PFL postřelili pěti kulkami. Teď promluvil o osudu útočníků

Noc z 15. na 16. července 2025, krátce před půlnocí. Před domem v dagestánské Machačkale čekají dva maskovaní muži na třiadvacetiletého bojovníka s rekordem 18-0. Když se objeví, vystřelí. Pětkrát. Chizrijev padá, ale žije, zbraň nebyla ostrá, šlo o takzvanou traumatickou munici s gumovými projektily. Jenže „méně smrtící“ neznamená neškodná. Operace, vícečetná poranění, těžce poškozená ruka. A kariéra, která se zastavila na víc než rok.
Pět zásahů a jeden zásadní detail
Klíčem k přežití byla povaha zbraně. Podle informace, kterou agentura TASS převzala od zdroje blízkého bojovníkovi, žádné ze zranění nebylo průstřelné. Gumové a plastové projektily jsou konstruované tak, aby nezabíjely, ale systematický přehled medicínské literatury v BMJ Open dokládá, že při zásahu hlavy, krku nebo trupu dokážou způsobit smrt i trvalé následky. Chizrijev měl štěstí v neštěstí. Zasažen byl do oblasti ramene, ruky a hrudníku, přežil při vědomí a jeho stav lékaři stabilizovali. Kdyby útočníci použili ostrou munici ze stejné vzdálenosti, výsledek by byl s vysokou pravděpodobností fatální.
Šlo o jeden z nejzávažnějších veřejně známých útoků mimo klec na aktivního špičkového MMA bojovníka v posledních letech. Ne barová rvačka, ne nehoda. Připravená akce dvou maskovaných mužů, kteří věděli, kde bydlí.
Co řekl, a co neřekl
Chizrijev nemlčel celý rok, jak by se mohlo zdát. Už 17. července 2025, dva dny po útoku, poskytl komentář ruskému serveru MMA.Metaratings. Odmítl v něm policejní verzi o dluhovém sporu: tvrdil, že nikomu nic nedluží a že kvůli maskám neví, kdo na něj zaútočil.
Pak ale přišlo skutečné ticho. Žádné rozhovory o případu, žádné veřejné aktualizace. Až 9. září 2026, v rozhovoru zachyceném přes kanál Home of Fight, Chizrijev poprvé naznačil osud pachatelů. Řekl jen tolik:
- „Věci se vyřešily.“
- Do vyšetřování se sám příliš nezapojoval.
- Myslí si, že našli toho, kdo to udělal.
- Soustředil se hlavně na zotavení.
Žádná jména. Žádný soud. Žádný trest. Kryptická formulace, která potvrzuje i nepotvrzuje zároveň.
Co je skutečně doloženo
Veřejně ověřitelná fakta vypadají takto: dagestánské ministerstvo vnitra (MVD) oznámilo 16. července 2025, že zná identitu obou podezřelých a podniká kroky k jejich zadržení. Předběžný motiv úřady označily jako osobní nebo dluhový konflikt mezi Chizrijevem a jedním z útočníků, třicetiletým známým bojovníka. Sekundární zdroje, včetně EssentiallySports, později citovaly informaci o zadržení obou mužů.
Co doložené není: pravomocný rozsudek, konkrétní trest ani veřejně přístupný soudní výsledek. K září 2026 se ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat žádný procesní závěr. Chizrijevovo „věci se vyřešily“ tak visí ve vzduchoprázdnu mezi policejním zadržením a neznámým koncem příběhu.
Podle nás je jeho vyhýbavost vědomá strategie. Ne proto, že by nevěděl, co se stalo. Spíš proto, že se vrací k zápasení a kriminální rovinu nechce otevírat ve chvíli, kdy potřebuje mluvit o sportu.
Comeback číslo dva v pérové váze
Kontrast je nápadný. O pachatelích tři slova, o návratu do klece maximum konkrétnosti. Oficiální profil PFL uvádí zápas Timur Chizrijev vs. Gabriel Braga na 16. října 2026. V žebříčku organizace drží Chizrijev druhou příčku v pérové váze a figuruje vysoko i v celkovém hodnocení pound-for-pound. Rekord 18-0 zůstává nedotčený, protože od července 2025 prostě nezápasil.
Pauza trvala přes patnáct měsíců. Operace, rehabilitace, pomalý návrat k tréninku. Ruka, která utrpěla nejtěžší poškození, musela znovu fungovat na úrovni, kde zlomek sekundy rozhoduje o výsledku.
Ticho jako odpověď
Celý příběh má dvě roviny, které se odmítají propojit. Na jedné straně stojí brutální přepadení, dva maskovaní střelci, pět zásahů a policejní vyšetřování s identifikovanými podezřelými. Na druhé neporažený bojovník, který trénuje na říjnový zápas a o celé věci říká jedinou větu. Prostor mezi těmito rovinami vyplňuje ticho, a právě to ticho říká víc než cokoli, co Chizrijev zatím nahlas vyslovil.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková