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Ostrava dál bojuje s menstruační chudobou. Pomoc míří do desítek škol

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Ostrava pokračuje v bezplatné distribuci menstruačních vložek do škol. V září dodala přes 125 tisíc kusů do 41 základních škol a tří středisek volného času. Od začátku projektu v roce 2024 jich město nakoupilo už 960 tisíc.
Ostrava dál bojuje s menstruační chudobou. Pomoc míří do desítek škol

Ostrava dál bojuje s menstruační chudobou. Pomoc míří do desítek škol

Zdroj: Statutární město Ostrava - Lukáš Kaboň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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