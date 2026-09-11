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Obranyschopnost organismu lze podpořit také správně zvolenými čaji. Jejich zařazení do pitného režimu tělu prospěje

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Existují bylinky, které pomáhají posílit obranyschopnost organismu. Patří zde například ženšen, kustovnice, echinacea a další. Nastalo období, kdy se teploty střídají, venku je pochmurné počasí a je dobré vědět, jak a čím podpořit své zdraví a posílit imunitu.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Redakční poznámka: Tento článek přináší obecné informace z partnerského obsahu a slouží pouze k informativním účelům. Nenahrazuje odbornou lékařskou, psychologickou, nutriční ani terapeutickou péči. Pokud řešíte zdravotní potíže, duševní obtíže, užíváte léky, jste těhotná, trpíte chronickým onemocněním nebo zvažujete změnu léčby, jídelníčku či životního stylu, poraďte se vždy s kvalifikovaným odborníkem. Redakce Centrum.cz neodpovídá za případné následky vzniklé na základě individuálního použití informací uvedených v článku.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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