Pryč s bláznivými vzory: Bílá opět kraluje v ložnicích

Návrat bílého ložního prádla probíhá i přes dominanci nejroztodivnějších tisků, barev a vzorů, které zaplavují trh, a na čas ho upozadily jako méně praktické. Ale za našich babiček bylo bílé prádlo jednou z mála možností a visící na šňůrách venku pak vizitkou každé hospodyňky. Dnes se bílá do postele dospělých vrací také díky trendům, které vycházejí z řešení kvalitního hotelového bydlení.
Bílý minimalismus nevyjde z módy. Zdroj: Lejaan
Pocit čistoty pomáhá spánku
Ukazuje se, že pocit čistoty, který bílé povlečení skýtá, působí důvěryhodně a dělá dobře naší psychice i tam, kde spíme poprvé. Tím spíš může takto účinkovat v domácím prostředí. Hlavním důvodem návratu bílé do našich postelí je ovšem patrně nasycenost pestrými barvami a vzory a potřeba většího klidu. Vedle bílé se totiž začalo dobře dařit i jednobarevným povlečením v jemnějších přírodních odstínech.
Bílá svědčí i romantickým stylům Zdroj: Stella Ateliers
Elegantní na první pohled
Bílá není úplně nejpraktičtější, zvlášť, když postel sdílíte například s domácími miláčky, ale má spoustu jiných předností. A to především estetických. Nevyjde jen tak z módy, neokouká se rychle. Působí luxusně. Nijak nesoupeří s jinými barvami v ložnici, naopak je zklidňuje nebo osvěžuje. Mezi nejoblíbenější patří damaškové povlečení s vytkávanými vzory. Díky kombinaci lesklých a matných vláken umí být velmi zajímavé. Podstatné je, že bílá vizuálně místnost provzdušní.
Damaškové povlečení jemně oživí postel svým vzorem. Zdroj: Stella Ateliers
Kvalita přírodních materiálů
Pokud uvažujete o pořízení bílého povlečení, tak by zásadně mělo být z přírodních materiálů, nejlépe z dlouhovlákné česané bavlny, případně z mixů, kde bavlna hraje také roli. Jen kvalitní materiál a zpracování zaručí, že vám prádlo vydrží dlouho a bude pořád stejně příjemné, nebo dokonce časem ještě příjemnější. I to je možné. Nekupujte takové, u něhož je symbol praní 40 °C. Značí to, že je materiál háklivý, což bývá u ložního prádla problém, navíc roztoče zničíte až při 60 °C.
Bílé povlečení umí prostor rozzářit. Zdroj: Scanquilt
Aby dlouho bílé bylo
Bílému ložnímu prádlu určitě nesvědčí současný trend snižování teploty praní například na 30 °C či důsledné praní na 90 °C. Při nižších teplotách se neodstraní dostatečně maz ani bakterie a prádlo ztrácí svěžest. U častého vyvařování se urychluje opotřebení vláken, která už nejsou taková jako za našich babiček. I my jsme citlivější. Jitka Jirsová ze Stella Ateliers rovněž upozorňuje, že není dobré pračku přeplňovat. „Pokud se prádlo nemůže v bubnu volně pohybovat, hůř se vymáchá a dochází k nerovnoměrnému vyprání, což se časem může projevit zašednutím, ztrátou hebkosti i přetrvávajícím skvrnami. Podobný efekt má nesprávné dávkování pracího přípravku.“ Nejlépe je řídit se pokyny výrobce ke konkrétnímu typu ložního prádla a prát povlečení bez aviváže. Když to jde, sušte na sluníčku. V sušičce volte nižší teploty, aby se vlákna nepřesušovala. Jestliže žehlíte, je vždy lepší mít prádlo lehce vlhké.
Zdroj: autorský text, archivy uvedených firem