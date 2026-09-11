Při přestěhování do bytového domu (častěji se to bude týkat třeba starších činžáků, kde jsou i obyvatelé vyššího věku) můžeme být ne úplně pozitivně překvapeni tím, že úklid společných prostor nevykonává externí firma, jak byste si přáli a byli ochotní platit, ale že, pěkně postaru, dostanete či na nástěnce uvidíte rozpis služeb a očekává se od vás, že v přidělené době popadnete mop a kýbl. Jestli jste na dovolené nebo třeba byt právě nevyužíváte, nikoho moc zajímat nebude. Pokud chodby nesetřete, stanete doslova "na pranýři". Jak se na tuto otázku dívá právo?
Musím uklízet chodby a společné prostory, když je na mně řada?
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