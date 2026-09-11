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Když je ti s někým dobře, ale pořád čekáš, kdy se to pokazí: proč klid někdy působí podezřele

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Je milý, ozve se, když řekne, že se ozve, a když vznikne problém, normálně o něm mluví. Přesně to jsi přece chtěla.
Když je ti s někým dobře, ale pořád čekáš, kdy se to pokazí: proč klid někdy působí podezřele

Když je ti s někým dobře, ale pořád čekáš, kdy se to pokazí: proč klid někdy působí podezřele

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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