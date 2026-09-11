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Otec mu zemřel přímo na umpiru. Kuerten přesto dobyl svět a slaví padesátku. Štěpánek mu jednou vyrazil dech

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Dennívýzva
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Curitiba, rok 1985. Na židli rozhodčího umírá jednačtyřicetiletý muž, a jeho osmiletý syn začíná příběh, který skončí třemi tituly z Roland Garros.
Otec mu zemřel přímo na umpiru. Kuerten přesto dobyl svět a slaví padesátku. Štěpánek mu jednou vyrazil dech

Otec mu zemřel přímo na umpiru. Kuerten přesto dobyl svět a slaví padesátku. Štěpánek mu jednou vyrazil dech

Zdroj: Geraldo Magela/ Creative Commons Attribution 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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