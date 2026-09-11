Otec mu zemřel přímo na umpiru. Kuerten přesto dobyl svět a slaví padesátku. Štěpánek mu jednou vyrazil dech

Gustavo Kuerten nikdy nemusel hledat motivaci daleko. Stačilo se podívat na prázdnou židli rozhodčího. Jeho otec Aldo Amadeu Kuerten tam v Curitibě seděl jako rozhodčí dětského tenisového zápasu, když ho ve 41 letech zabil infarkt. Gustavovi bylo osm. Tenis se pro něj v tu chvíli stal sportem, který mu vzal nejbližšího člověka. O dvanáct let později ten samý sport udělal z neznámého Brazilce světovou jedničku a trojnásobného šampiona Paříže. Včera, 10. září 2026, oslavil padesátiny.
Chlapec, který nechtěl vyhrávat
Smrt otce nezanechala jen prázdné místo u stolu. Zanechala otázku, na kterou malý Guga roky hledal odpověď: k čemu je vyhrávat, když to tátu nevrátí? Tenis pro něj dlouho neznamenal radost, ale připomínku ztráty.
Klíčovou postavou obratu se stal Larri Passos, trenér, který znal Alda osobně a postupně převzal i otcovskou roli. Passos nepracoval jen s forhendem a servisem. Pomáhal Kuertenovi pojmenovat trauma a přesměrovat soutěžní energii z bolesti do hry. Zlom přišel ve chvíli, kdy si Kuerten znovu dovolil cítit na kurtu radost, ne vinu.
Výsledek? V roce 1997 přijel do Paříže jako 66. hráč světa. Nejníže nasazený šampion v historii Roland Garros. Týden předtím vyhrál challengerový turnaj. Nikdo před ním ani po něm nedokázal přeskočit z challengeru rovnou na grandslamový trůn.
Tři tituly, jedno srdce na antuce
Paříž 1997 byla senzace. Paříž 2000 a 2001 už byla dominance. Kuerten porazil po cestě k prvnímu titulu tehdejší jedničku Thomase Mustera, ve finále roku 2000 přehrál Magnuse Normana a v roce 2001 obhájil jako světová jednička. V Open éře mají na Roland Garros víc pařížských trofejí jen Rafael Nadal (14) a Björn Borg (6). Sergi Bruguera, další antukový specialista, skončil na dvou.
Ikonický moment přišel v roce 2001. Po dramatickém obratu proti Michaelu Russellovi si Kuerten klekl na antuku centrálního kurtu Philippe-Chatrier a špičkou rakety do ní vyryl srdce. Lehl si do něj. ATP to dodnes označuje za jeden z nejemotivnějších okamžiků v dějinách tenisu. Brazílie na jeho počest vydala poštovní známku s Eiffelovkou v pozadí.
Od 4. prosince 2000 strávil Kuerten celkem 43 týdnů na čele žebříčku ATP. Stal se prvním Jihoameričanem, který zakončil sezonu jako světová jednička.
Český trn: Štěpánek a rozbíječský repertoár
Kuertenův příběh má i konkrétní české jméno: Radek Štěpánek. Dvakrát za sebou porazil brazilskou legendu a obě porážky přišly v citlivém období, kdy se Kuerten pokoušel vrátit mezi absolutní špičku i mimo antuku.
- Paříž-Bercy, říjen 2002 – 1. kolo Masters, Štěpánek vyhrál 4:6, 6:3, 7:6. Poslední Kuertenova oficiální porážka sezony.
- Australian Open, leden 2003 – 2. kolo, Štěpánek vyhrál 5:7, 6:3, 7:5, 4:6, 6:3. Pětisetová bitva, po níž Kuerten přiznal, že mu český soupeř nedovolil převzít kontrolu nad zápasem.
Štěpánek po Melbourne mluvil o Kuertenovi jako o „hráči top číslo jedna“ a cenil si, že ho porazil podruhé za sebou. Taktika? Míchání rytmu, tenis po celém kurtu, neustálé přepínání mezi slajsy, voleji a agresivními returny. Přesně to, co antukového mistra s jedním z nejlepších jednoručních backhandů v historii dokázalo vyvést z rovnováhy. Nešlo o žádný dramatický fyzický incident; Štěpánek Kuertenovi „vyrazil dech“ čistě herním repertoárem, který brazilský virtuóz nečekal.
Padesátník s institutem a úsměvem
Kariéru ukončily chronické problémy s kyčlí, ale Kuerten z tenisového světa nezmizel. V rodném Florianópolisu vede jako čestný prezident Instituto Guga Kuerten, organizaci zaměřenou na sociální inkluzi lidí s postižením. Impuls přišel z rodiny; mladší bratr Guilherme žije s těžkým handicapem a právě jeho zkušenost Kuertena přivedla k filantropii.
Od roku 2012 je členem Mezinárodní tenisové síně slávy. V debatách o největších hráčích všech dob ho zastínila kratší špičková fáze a nástup delších dynastií, především Nadalovy. Ale na antuce Philippe-Chatrier, kde do hlíny vyryl srdce, zůstává jeho jméno vytesané stejně hluboko jako stopy po skluzech.
Osmiletý kluk z Curitiby, který spojoval tenis se smrtí, se stal mužem, který ho spojil s radostí. To je celý Guga.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář