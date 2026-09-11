Pudinkový krém a šlehačka: Recept na dort Florida se šťavnatým ovocem

Obvykle jsem ta pekařka, která nedá dopustit na klasické
plechové hrnkové buchty, koláče nebo jednoduché tvarohové . Jakmile má dojít na bábovky klasický vysoký dort, většinou trochu znejistím, protože se mi okamžitě vybaví představa nejsložitějšího zdobení a hodin strávených v kuchyni. Nedávno jsem se ale rozhodla vystoupit ze své komfortní zóny a poprvé v životě jsem upekla slavný dort . I když jsem si po dokončení říkala, že na vizuální stránce musím ještě trochu zapracovat, abych docílila vzhledu jako z profesionální cukrárny, první ochutnání smetlo všechny mé Florida pochybnosti. Je to naprosto fantastická souhlasná kompozice chutí, která vás okamžitě dostane!
Příprava je přitom překvapivě
přímočará a navazuje na klasické pekařské postupy, které z pečení buchet už dávno znáte.
Můj tip zní: Abyste předešli sražení krému, dbejte na to, aby uvařený ovocný pudink i vyšlehané máslo měly při spojování naprosto stejnou pokojovou teplotu; krém pak bude sametově jemný, hladký a bude se na korpusu nádherně vyjímat. Recept na nadýchaný dort Florida s broskvemi, pudinkovým krémem a šlehačkou
Celkový čas přípravy a chlazení: 4 hodiny a 10 minut Ingredience potřebné k přípravě 140 g moučkového cukru 140 g polohrubé mouky 4 vejce 1 kypřicí prášek do pečiva 1 lžíce tuku (na vymazání formy) 2 lžíce strouhaného kokosu (na vysypání formy) 1 velká plechovka kompotovaných broskví (včetně 0,2 l šťávy) 1 vanilkový pudink v prášku 0,2 l plnotučného mléka 250 g změklého másla 1,5 balení smetany ke šlehání 1,5 sáčku ztužovače šlehačky 2 lžíce moučkového cukru (dle chuti do krému) 30 g hořké čokolády (na posypání) 1 malá plechovka kompotovaných mandarinek (na ozdobu) Postup při přípravě slavnostního dortu Florida
1. Do mísy rozklepněte celá
vejce, přidejte moučkový cukr a elektrickým šlehačem vše vyšlehejte do nadýchané, světlé a husté pěny po dobu 8 minut.
2. Do vzniklé vaječné pěny postupně a velmi zlehka přimíchejte
polohrubou mouku smíchanou s kypřicím práškem do pečiva.
3. Dortovou formu důkladně vymažte
tukem a vysypte strouhaným kokosem. Připravené těsto opatrně nalijte do formy, zarovnejte stěrkou a dejte péct do trouby předehřáté na 180 stupňů na dobu 20 minut.
4. Upečený piškotový korpus vyjměte z trouby a nechte ho na mřížce chladnout přibližně
25 minut.
5. Mezitím si slijte šťávu z
kompotovaných broskví tak, abyste získali přesně požadované množství tekutiny.
6. V hrnci smíchejte
plnotučné mléko s broskvovou šťávou, přisypte vanilkový pudink v prášku a za stálého míchání uvařte hustý krémový pudink.
7. Uvařený ovocný pudink sejměte z plotny a nechte ho za občasného promíchání zchladnout na pokojovou teplotu po dobu
20 minut.
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8. Odkapané
kompotované broskve nakrájejte na drobné kostičky a rovnoměrně je rozložte na vychladlý korpus. Příprava krému
9. V samostatné míse vyšlehejte
změklé máslo s trochou moučkového cukru do světlého krému a po částech do něj všlehejte zchladlý pudink.
10. Hotový hladký pudinkový krém naneste stěrkou na korpus pokrytý ovocem a péčně ho urovnejte po celé ploše.
11. V chladné míse vyšlehejte
smetanu ke šlehání spolu se ztužovačem šlehačky do pevné a husté konzistence po dobu 4 minut.
12. Většinu vyšlehané šlehačky rozetřete na pudinkovou vrstvu a zbývající částí pomocí zdobicího sáčku vytvořte na povrchu ozdobné vlnky nebo kopečky.
13. Povrch dortu posypte nastrouhanou
hořkou čokoládou a dozdobte doplňkovými měsíčky z kompotovaných mandarinek.
14. Sestavený dort Florida vložte do lednice a nechte ho důkladně ztuhnout a odležet po dobu minimálně
180 minut. Foto: Cooky.cz, Podobný dort lze připravit i ve velmi jednoduché variantě s hotovým korpusem Tipy redakce: Dokonalá teplota surovin je u máslového krému naprosto klíčová, takže si máslo i uvařený pudink nechte stát na lince dostatečně dlouho, aby měly shodnou teplotu a krém se při šlehání nesrazil. Křupavý kokosový základ vytvoří na spodku i bocích korpusu skvělou chuťovou vrstvu, která plně nahradí běžnou hrubou mouku a dodá dortu jemnou exotickou vůni. Použití ovocné šťávy do pudinku dodá celé krémové vrstvě úžasně navinulou a svěží chuť, díky které nebude dort ani trochu těžký nebo přeslazený. Pevný tvar šlehačky pojistíte přimícháním ztužovače, díky kterému se nadýchaná čepice nezbortí ani po 24 hodinách odpočinku v chladu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková