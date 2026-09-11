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4 min

Pudinkový krém a šlehačka: Recept na dort Florida se šťavnatým ovocem

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Vyzkoušejte vynikající dort Florida s lehkým piškotovým korpusem, šťavnatým ovocem, pudinkovým krémem a šlehačkou! Tento skvělý recept zvládnete připravit za 250 minut.
Obrázek k receptu na dort Florida

Obrázek k receptu na dort Florida

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na dort Florida
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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