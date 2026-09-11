Na záhonech právě dozrává osivo na příští rok. Nenechte ho skončit na kompostu

Rajčata ještě dozrávají, fazole se stále sklízejí a mezi letničkami je pořád dost barev. Zároveň už ale některé záhony vypadají, jako by měly nejlepší část roku za sebou. Právě usychající květy, přezrálé plody a seschlé lusky přitom mohou ukrývat zásobu na příští sezonu. U celé řady rostlin už nemusíte znovu kupovat semena. Stačí jen poznat, která má smysl si uchovat. Nejdřív se podívejte, co vlastně pěstujete
Než začnete obcházet zahradu s papírovými sáčky, vyplatí se najít původní obal od osiva. Důležitá je především nenápadná zkratka F1. Označuje hybridní odrůdu, a právě z ní nemá domácí semenaření příliš smysl, pokud chcete příští rok získat stejnou rostlinu.
Semena F1 hybridů mohou normálně vyklíčit. Potíž je v tom, co z nich vyroste. Potomstvo se může rozštěpit do různých podob a nemusí zopakovat velikost plodů, barvu, vzrůst ani další vlastnosti letošní rostliny. Pro uchovávání osiva jsou proto mnohem vhodnější nehybridní odrůdy, které si zpravidla zachovávají vlastnosti svých mateřských rostlin. U hrachu můžete postupovat podobně jako u fazolí. Několik lusků jednoduše nechte na zdravých rostlinách až do úplného dozrání. Ke sklizni semen jsou připravené ve chvíli, kdy jsou lusky suché a semena uvnitř tvrdá. Hrách je navíc převážně samosprašný, takže patří k poměrně vděčným druhům pro začínající semenáře. Teď je tedy čas na dvojí sklizeň. Zdroj: Pexels
Semena vybírejte z nejzdravějších a nejlepších rostlin, ne z těch, které zbyly na konci záhonu. Chcete-li si uchovat odrůdu, dává smysl vzít semeno z rostliny, která dobře plodila, odpovídala jejím očekávaným vlastnostem a nebyla během sezony viditelně žádnou chorobou. Fazole patří k těm jednodušším
Jestli chcete domácí semenaření vyzkoušet poprvé, začněte fazolemi. U běžných fazolí je díky převážně samosprašným květům riziko nechtěného křížení poměrně malé, i když úplně vyloučit ho nelze.
Tentokrát ovšem lusky nesklízejte ve chvíli, kdy by byly nejlepší k jídlu. Několik nejhezčích nechte na rostlině výrazně přestárnout. Lusk má postupně zežloutnout až zhnědnout, seschnout a uvnitř mají být tvrdá, plně vyvinutá semena. Ideálně ho nechte dozrát přímo na rostlině. Pokud přichází delší deštivé počasí a lusky jsou už téměř suché, můžete je sklidit a dosušit pod střechou. Semena po vyloupání nechte ještě několik dnů v suchu. Do uzavřené nádoby rozhodně nepatří nic, co je byť jen trochu vlhké. Právě zbytková vlhkost bývá příčinou plesnivění celé zásoby. Rajče na semínka nechte opravdu dozrát
Také rajčata patří mezi vhodné adepty na domácí semenaření, zvlášť pokud pěstujete osvědčenou nehybridní odrůdu. Na semena si vyberte zdravý, typický a skutečně zralý plod. Tentokrát není potřeba čekat, až na rostlině seschne. Semena rajčat totiž dozrávají přímo uvnitř dužnatého plodu. Suchou makovicí lehce zatřeste. Pokud uvnitř slyšíte volně přesýpající se semena, je to dobrá známka, že jsou vyzrálá a suchá. Zdroj: Pexels
Kdo chce semena připravit opravdu důkladně, může využít krátkou fermentaci. Semena i s rosolovitou hmotou kolem nich vymačkejte do malé skleničky a nechte přibližně dva až tři dny kvasit. Potom je důkladně propláchněte přes jemné sítko a rozložte v tenké vrstvě k úplnému usušení. Fermentace pomáhá odstranit rosolovitý obal kolem semen, takže se lépe skladují.
Podobným způsobem se získávají také semena okurek. Tady je však větší háček v opylení. Jednotlivé odrůdy stejného druhu se mohou díky hmyzu snadno zkřížit, takže příští rok nemusíte sklidit totéž, co letos. U začátečníka jsou proto rajčata nebo fazole podstatně jistější volbou. Ovšem pokud chcete experimentovat, okurky jsou ideálními kandidáty. Poprvé, kdy bude salát v květu žádoucí
V létě obvykle nadáváme, když salát vybíhá do květu. Pro získání vlastních semen je to naopak přesně to, co potřebujeme. Rostlina vytvoří vysoký květní stonek a po odkvětu drobná semena. Ta nedozrávají všechna současně, takže není nutné čekat, až bude celý stonek dokonale hnědý.
Jakmile jsou květenství suchá a zralá semena se při promnutí snadno uvolňují, můžete je postupně sbírat. Praktické je odstřihnout zralé části nad papírovým sáčkem a doma je ještě dosušit. Salát se navíc většinou opyluje vlastním pylem (je tzv. samosprašný), takže se jednotlivé odrůdy nekříží tak snadno. Podobně si můžete schovat semena kopru nebo koriandru. Po odkvětu je poznáte snadno. Zelené okolíky na koncích stonků postupně hnědnou a zasychají a spolu s nimi dozrávají i semena. Letničky vám naplní sáčky během chvíle
Začátek září je výborný také pro sběr semen květin. Měsíčky, lichořeřišnice, cínie, slunečnice nebo okrasné máky dokážou vytvořit tolik osiva, že z několika rostlin snadno získáte zásobu na celou další sezonu. Nespoléhejte ale pouze na to, že květ vypadá už suše. Rozhodující je zralost semene. Tobolky, nažky nebo semeníky by měly být suché a semena pevná a dobře vyvinutá. U máku například počkejte na suchou makovici, ze které se zralá semínka po zatřesení uvolňují. Zralá semena měsíčku jsou zahnutá, hnědavá a suchá. Pokud vedle sebe kvetlo několik odrůd stejného druhu a mohly se vzájemně opylit, potomstvo nemusí přesně kopírovat mateřskou rostlinu. S tím se musí počítat. Jako takovou pojistku proti vlhkosti lze použít silikagel, ale ne jako náhradu sušení. Sáček přidaný do nádoby pomůže udržovat nízkou vlhkost, neměl by však zachraňovat nedosušená semena. Ta musejí být suchá už před uložením. Zdroj: Pexels
Zdroj info: Přírodní zahrady, Royal Horticultural Society VIDEO