Oktagon oznámil halftime show před 60 tisíci lidmi ve Frankfurtu. Na pódiu bude hvězda s nominací na Grammy

Když v červnu 2024 zaplnilo frankfurtský Deutsche Bank Park 59 148 lidí na OKTAGON 62, organizace dokázala, že evropské MMA dokáže naplnit fotbalový stadion. Teď se vrací na totéž místo a přidává vrstvu, která má z turnaje udělat víc než sérii zápasů. Headlinerem přestávkové show bude Robin Schulz, producent hitů Prayer In C nebo Sugar s téměř 28 miliony měsíčních posluchačů na Spotify. Na kartě stojí česko-německé souboje včetně Davida Kozmy a Karlose Vémoly. A dva hlavní zápasy poběží živě na německé free TV stanici RTL. Frankfurt není jen další zastávka. Je to test, jestli OKTAGON umí v Německu fungovat jako plnohodnotný mainstreamový entertainment.
Robin Schulz: signál mimo MMA bublinu
Schulz není obyčejný DJ. Je to německý producent s jednou nominací na Grammy, konkrétně za Waves (Robin Schulz Remix) v kategorii Best Remixed Recording na 57. ročníku cen, a globálním katalogem tanečních hitů, které zná i člověk, který nikdy neotevřel Spotify. Jeho oficiální web uvádí přes 28 milionů měsíčních posluchačů; v době naší rešerše Spotify profil ukazoval 27 941 384.
Pro OKTAGON je tahle volba čitelná. Na stadionovém OKTAGON 62 vystoupil v halftime show John Newman, solidní jméno, ale spíš jednohitový import. Schulz je Němec, hraje doma a jeho publikum se překrývá s demografií, kterou organizace v Německu potřebuje oslovit: mladí dospělí, kteří MMA nesledují pravidelně, ale na stadionový večer s hudbou a atmosférou přijdou. Přesný formát vystoupení zatím nebyl zveřejněn. Podle precedentu z roku 2024 půjde spíš o kratší koncertní blok uvnitř programu než o americkou mega-produkci typu Super Bowl halftime.
Karta pro české fanoušky: Kozma a Vémola v cizím ringu
Dva české příběhy dávají OKTAGON 94 pro tuzemské publikum jasný důvod sledovat.
David Kozma (bilance 34-15) nastoupí proti domácímu Christianu Eckerlinovi (18-8). Kozma je bývalý nejdéle vládnoucí šampion welterové váhy v OKTAGONu, judista s 64 % výher na body, typ zápasníka, který vyhrává kontrolou, tempem a wrestlingem. Eckerlin je boxer, který bude mít za zády šedesát tisíc lidí. Papírově nejde o mismatch, ale o střet stylů, kde atmosféra může hrát roli rozhodčího.
Karlos Vémola (38-9, 71% finish rate) se vrací proti neporaženému Frédéricu Vosgrönemu, grapplerovi s černým pásem v BJJ. Pro Vémolu je to nekomfortní comeback, nejde proti strikerovi, kterého by mohl přetlačit, ale proti soupeři, jehož silná stránka leží na zemi. Přesně tam, kde Vémola sám nejraději operuje.
RTL jako páka do mainstreamu
Televizní partnerství s RTL Deutschland je pro OKTAGON v Německu možná důležitější než samotný stadion. Dva hlavní zápasy poběží živě na free TV, countdown od 22:45, první údery ve 23:00. Kompletní kartu odvysílá streamovací platforma RTL+ od podvečera.
Čísla z minulosti ukazují, proč to dává smysl oběma stranám. RTL u OKTAGON 69 reportoval 1,33 milionu zhlédnutí na RTL+. Pro organizaci, která vyrostla z česko-slovenského trhu, je to přístup k německému publiku, které by si samo od sebe PPV stream nekoupilo. Pro RTL je MMA součást sportovní strategie, kterou stanice otevřeně komunikuje.
Pro české fanoušky je ověřená cesta k přenosu platforma OKTAGON.tv formou živého PPV.
Vstupenky, doprava a co vědět před cestou
Kdo chce jet do Frankfurtu osobně, měl by počítat s několika praktickými věcmi:
- Vstupenky: běžné sezení se v době rešerše pohybovalo od cca 1 350 Kč (kategorie XII) do přibližně 7 800 Kč (kategorie I) plus rezervační poplatek. VIP balíčky startovaly kolem 17 000 Kč, nejvyšší Platinum tier přesahoval 64 000 Kč.
- Kapacita: Deutsche Bank Park pojme podle konfigurace až 65 000 diváků. Rekordní OKTAGON 62 zaplnil 59 148 míst.
- Doprava: Stadion je napojený na S-Bahn, regionální vlaky, tramvaj i autobusy. Parkování u stadionu funguje přes prebooking (250–770 Kč podle parkoviště) a je omezené, organizátoři doporučují veřejnou dopravu.
- Věkový limit: Vstup na akci je od 18 let.
- Časový rozvrh: Eventová stránka OKTAGONu uvádí start v 15:00, Eventim v 17:00, RTL+ začíná vysílat kolem 17:25. Rozdíl odpovídá tomu, že jde o různé fáze programu: otevření areálu, start karty a televizní okno.
Proč Frankfurt, proč znovu
OKTAGON na své výroční stránce k deseti letům existence označuje Frankfurt za „nový domov“ a německý trh za klíčový růstový pilíř. Návrat na stejný stadion, kde organizace drží světový rekord, není nostalgie. Je to kalkulace. Vyprodaná Festhalle, vyprodaný stadion, a teď pokus zopakovat formuli s větším entertainmentovým balením a silnějším televizním zásahem.
Srovnávat to s halftime show Super Bowlu by bylo přehnané. Ale srovnávat to s čímkoli, co v evropském MMA existovalo před pěti lety, by bylo zase málo. OKTAGON si ve Frankfurtu staví vlastní kategorii, stadionový fight night s popovou show a free TV, a 26. září ukáže, jestli ji dokáže naplnit podruhé.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka