Makhachev po UFC 330 řeší problémy s páteří. Přesto pojmenoval dva soupeře a chce bojovat co nejdříve

15. srpna 2026 v Saúdské Arábii Islam Machačev ubránil velterový titul proti Ianu Garrymu na UFC 330. Pár dní nato seděl před kamerou Match TV a klidným hlasem popsal, co následovalo: tři vyšetření magnetickou rezonancí, kompletní kontrola celé páteře, „několik menších problémů“. Žádná zmínka o operaci, žádná zmínka o dlouhé pauze. Místo toho věta, která definuje celý jeho přístup ke zbytku kariéry: chce bojovat znovu co nejdřív, ideálně ještě před začátkem Ramadánu.
Tři MRI a jedno naražené žebro
Machačevovo veřejné vyjádření o páteři stojí v zajímavém kontrastu s oficiálními daty. Atletická komise po UFC 330 udělila šampionovi třicetidenní lékařskou stopku, kvůli naraženému žebru, nikoliv kvůli zádům. O páteřních potížích se v dokumentech komise nemluví. Sám Machačev v
rozhovoru pro Match TV popisuje stav jako „menší problémy“ a dodává, že pracuje na zpevnění zad. Žádná diagnóza typu vyhřezlá ploténka, nervový útlak ani chirurgický zákrok veřejně doložená není.
Pro srovnání: UFC v minulosti dokumentovalo případy bojovníků, u nichž problémy v oblasti páteře a krku znamenaly měsíce nebo roky mimo klec. Tatiana Suarezová řešila zhoršené zranění krku a byla mimo téměř čtyři roky. Court McGee se vracel po velké operaci krku. Jeden z nejextrémnějších případů popisuje bojovníka s vyboulenou ploténkou C6-C7 tlačící na míchu a varováním před ochrnutím. Nic z toho se na Machačevův veřejně popsaný stav nepodobá. Zatím.
Kalendář, který se zavírá
Klíčem k pochopení Machačevova spěchu není bolest zad. Je to datum: předběžně 8. února 2027, kdy by měl začít Ramadán. Po tomto datu se mu dramaticky zužuje prostor pro plnohodnotný tréninkový kemp, sparingy a zápasovou přípravu. V pozápasovém rozhovoru po UFC 330 to řekl přímo: chce bojovat před Ramadánem, je mu 34 let a nechce čekat.
Realisticky se nabízejí tři termínová okna:
14. listopadu 2026 – UFC v Madison Square Garden. Agresivní varianta, pouhé tři měsíce po UFC 330. 12. prosince 2026 – UFC 335 v Las Vegas. Realističtější, ale stále rychlý obrat. Leden 2027 – dosud neoznámený termín, poslední komfortní okno před Ramadánem.
Z hlediska zotavení po srpnovém zápase a následných vyšetřeních páteře působí listopad jako napjatý. Prosinec nebo leden dávají větší smysl, pokud UFC a Machačevův tým najdou soupeře.
Fronta vyzyvatelů bez jasného lídra
A právě soupeř je druhá polovina rovnice. Na tiskové konferenci po UFC 330 Machačev
veřejně pojmenoval Carlose Pratese a Michaela Moralese jako reálné vyzyvatele. Zároveň se divil, proč spolu nebojovali na stejném galavečeru, aby se určil jednoznačný kandidát.
Oficiální
žebříček UFC po UFC 330 drží ve velteru pořadí: Ian Machado Garry na prvním místě (právě Makhachevem poražený), Prates druhý, Morales třetí. Jenže každý z nich přináší jinou komplikaci:
Soupeř Rekord Dosah Klíčová výhoda Slabina proti Machačevovi Carlos Prates 24-7 198 cm 19 KO v kariéře, výhry nad Edwardsem i Della Maddalenou, aktivní Horší obranné strikingové ukazatele, neprověřený wrestling v titulovém kontextu Michael Morales 19-0 201 cm 90% obrana proti takedownům, KO nad Bradym i Burnsem Poslední zápas v listopadu 2025, neprověřený v pěti kolech
Prates je zasloužilejší: bojoval naposledy v květnu 2026 a jeho knockoutový profil z něj dělá nejnebezpečnějšího muže divize na nohách. Morales je potenciálně nepříjemnější stylová hádanka: delší dosah, lepší obrana proti strhávání a fyzické parametry, které by mohly komplikovat Machačevův vstup do wrestlingu.
A pak je tu Šavkat Rachmonov, kterého Machačev rovněž zmínil. Jenže Kazach po další operaci kolene z ledna 2026 podle svého trenéra Eduarda Bazrova nebude připraven dříve než v únoru 2027. Reálně se do fronty vrátí nejspíš přes eliminační zápas na přelomu zimy a jara.
Šampion, který si nemůže dovolit luxus čekání
Machačevův příběh po UFC 330 není příběh zraněného bojovníka, který riskuje zdraví za každou cenu. Je to příběh čtyřiatřicetiletého šampiona, který si spočítal, kolik titulových obhajob mu ještě zbývá, a rozhodl se neztratit ani jednu kvůli pohodlné pauze. Ve velteru nemusí řešit extrémní shazování váhy, které ho dřív brzdilo v lehké váze. Divize před ním stojí nabitá (Prates, Morales, časem Rachmonov) a on sám veřejně přiznává, že ho tahle konkurence nutí trénovat tvrději.
Tři MRI páteře znějí dramaticky. Třicetidenní stopka za naražené žebro zní banálně. Pravda je někde mezi, a Machačev se rozhodl, že ji najde v kleci, ne v čekárně.
Jedno je jisté: až se ozve gong jeho příštího zápasu, ať už v prosinci v Las Vegas, nebo v lednu kdekoli jinde, Islam Machačev do oktagonu nevstoupí jako muž, který si odpočinul. Vstoupí jako muž, který si odpočinek nemohl dovolit.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková