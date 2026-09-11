Meg Ryan obklopená luxusem: V Hamptons měla pět krbů, bazén i luxusní sprchu pro psy

Meg Ryan letos nabídla k prodeji své sídlo v Bridgehamptonu v amerických Hamptons za 15,25 milionu dolarů. Zájemce se objevil během několika týdnů a podle posledních dostupných informací je nemovitost nyní v procesu prodeje. Mnohem zajímavější než samotná cenovka je ale to, co za ni nový majitel dostane. Dům stojí na více než 6000 metrech čtverečních pozemku, má pět ložnic, několik krbů, velkou kuchyň, vyhřívaný bazén a dokonce vlastní sprchu pro psy.
Nemovitost nabízí obytnou plochu o rozloze 5 000 čtverečních stop (cca 465 m²), zahrnující pět ložnic a 6,5 koupelny. K dalším přednostem patří pozemek o rozloze 1,5 akru (cca 0,6 hektaru), pět krbů, špičkově vybavená kuchyně, vyhřívaný bazén a posilovna. Zdroj: Realtor / Planet / Profimedia
Kdo by čekal hollywoodské sídlo s obrovskou branou a domem viditelným na půl kilometru, toho by tahle nemovitost možná trochu překvapila. Stojí v Bridgehampton South, na konci slepé ulice, a od veřejné komunikace ji odděluje dlouhá uzavřená příjezdová cesta. Kolem domu jsou vzrostlé stromy a vysoké živé ploty, takže z ulice toho zvědaví sousedi příliš neuvidí. Pozemek má 1,51 akru, tedy přibližně 6100 metrů čtverečních. Dům je přitom poměrně nový – postaven byl v roce 2016. Architektonicky ale rozhodně nemá působit jako novostavba. Vychází z tradičního stylu Hamptons, s dřevěným šindelovým obkladem, verandami, světlými sloupy a dalšími prvky, které k místnímu venkovskému vzhledu patří.
Ryan navíc dům během svého vlastnictví upravovala. Na jeho interiéru spolupracovala s architektkou Kitty McCoy, zatímco o zahradu se postarala společnost LaGuardia Design Group. Výsledek má být pohodlný a současný, ale zároveň nepůsobit jako sterilní luxusní novostavba. Dům má dvě nadzemní podlaží a dokončený suterén. Realitní údaje uvádějí pět ložnic a šest plnohodnotných koupelen plus jednu toaletu. Vnitřní prostor je rozdělený tak, aby tu bylo dost místa nejen pro rodinu, ale také pro hosty a společenské návštěvy.
Obývací pokoj s krbem je nádherně světlý a zařízený pohodlným čalouněným nábytkem. Zdroj: Realtor / Planet / Profimedia Obývák o několik schodů níž
Po vstupu do domu čeká poměrně klasický hamptonský interiér. Dřevěné podlahy doplňují obložené stěny, trámové a klenuté stropy a dekorativní lišty. A pak je tu detail, který se v popisech nemovitosti opakuje několikrát: pět krbů. Udržovat teplo domova se zkrátka musí. Obývací pokoj je zajímavý tím, že jeho část je zapuštěná o několik schodů níž než zbytek místnosti. Vzniká tak trochu oddělené posezení, ale stále zůstává součástí velkého společného prostoru. Je to vlastně docela jednoduchý trik – místo další zdi stačí změnit úroveň podlahy. Na obývací část navazuje formální jídelna a velká kuchyně určená zjevně pro víc než přípravu snídaně pro dva.
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Má velký ostrůvek s mramorovou deskou, světlé skříňky a francouzské dveře, kterými se dá vyjít ven. Kuchyně je tak propojená se zahradou a venkovním posezením. Nechybí ani knihovna s vlastní koupelnou. To je mimochodem docela praktická místnost, pokud chcete mít doma klid na čtení, ale zároveň nechcete pokaždé kvůli návštěvě toalety opouštět svůj malý intelektuální azyl. V hlavním apartmá je další krb, soukromé posezení a balkon či terasa s výhledem do zahrady. Koupelna má mimo jiné parní sprchu. V dolní části domu je potom další ložnice pro hosty, menší kuchyňka, obytný prostor a fitness místnost.
V kuchyni s obřím centrálním ostrůvkem je radost vařit i pro velikou společnost. Realtor / Planet / Profimedia Bazén pro lidi, sprcha pro psy
Venku je nejvýraznějším prvkem vyhřívaný bazén typu Gunite. Měří přibližně 6 × 15 metrů a je umístěný v upravené zahradě. U domu je také zastřešená veranda s venkovním krbem, takže ani večer není nutné stěhovat se zpátky do obýváku. Právě zahrada měla při úpravách velkou roli. Vzrostlé stromy, živé ploty a dlouhá příjezdová cesta vytvářejí kolem domu poměrně uzavřený prostor. U celebrity, jakou je Meg Ryan, asi nepřekvapí, že soukromí patřilo mezi důležité vlastnosti nemovitosti. A pak je tu vybavení, které si člověk v nabídce domu za 15 milionů dolarů možná úplně nepředstavuje: sprcha pro psy. Podle popisu nemovitosti má vlastní přívod teplé i studené vody. Takže zatímco lidé mohou využít parní sprchu v hlavním apartmá, čtyřnozí členové domácnosti mají vlastní místo, kde se po koupání v bazénu nebo procházce mohou – s asitencí lidských posluhovačů – umýt. Což vlastně dává smysl. Pokud už jste investovali patnáct milionů dolarů do domu v Hamptons, asi nechcete, aby vám pes po návratu z pláže proběhl přes celý obývák s pískem mezi tlapkami. Dům má geotermální vytápění a chlazení, centrální klimatizaci a bezpečnostní systém pokrývající celý pozemek.
Krby a spoustu světla, i černobílé ladění, nechybí ani v ložnici. Realtor / Planet / Profimedia Meg Ryan a její záliba v domech
Bridgehampton není první dům, do kterého Meg Ryan vložila hodně času a peněz. Herečka má dlouhodobě pověst člověka, kterého baví nemovitosti nejen kupovat, ale také upravovat. V minulosti vlastnila například dům na Martha’s Vineyard a výraznou rekonstrukcí prošlo také její sídlo v kalifornském Montecitu. Právě Montecito je zajímavé srovnání. Ryan tam dům koupila v roce 2021 za 9,5 milionu dolarů a později ho výrazně rozšířila a upravila. Původně ho nabídla za 22,5 milionu dolarů, nakonec se v roce 2025 prodal za 16,8 milionu. Dům v Bridgehamptonu koupila v roce 2024 za 13,5 milionu dolarů. Na trh se dostal 29. května 2026 s cenovkou 15,25 milionu dolarů. Už koncem července realitní média informovala, že Ryan přijala nabídku a nemovitost je vedena jako „pending“ či „under active contract“. Konečná kupní cena ani totožnost kupujícího tehdy zveřejněny nebyly. Pokud tedy obchod skutečně proběhne za cenu blízkou původní nabídce, bude to pro herečku další poměrně povedená realitní transakce. Pro člověka, který si ale dům prohlíží jen z fotografií, zůstává asi nejzajímavější něco jiného: že za těmi nenápadnými šindelovými stěnami se ukrývá pět krbů, bazén, vlastní fitness, parní sprcha a také jedna koupelna, kterou ocení hlavně ti nejchlupatější členové domácnosti.
Zdroj: Profimedia Fotogalerie: Meg Ryan je stále krásná, Zdroj: Profimedia Nemovitost nabízí obytnou plochu o rozloze 5 000 čtverečních stop (cca 465 m²), zahrnující pět ložnic a 6,5 koupelny. K dalším přednostem patří pozemek o rozloze 1,5 akru (cca 0,6 hektaru), pět krbů, špičkově vybavená kuchyně, vyhřívaný bazén a posilovna. Zdroj: Realtor / Planet / Profimedia Obývací pokoj s krbem je nádherně světlý a zařízený pohodlným čalouněným nábytkem. Zdroj: Realtor / Planet / Profimedia V kuchyni s obřím centrálním ostrůvkem je radost vařit i pro velikou společnost. Realtor / Planet / Profimedia Krby a spoustu světla, i černobílé ladění, nechybí ani v ložnici. Realtor / Planet / Profimedia VIDEO