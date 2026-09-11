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Hravý byt plný barev a nekonvenčních prvků: Nádavkem i s tyčí na pole dance

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V tomto bytě není nic tak, jak jste zvyklí. Před tím, než do něj nahlédnete, zapomeňte na všechny konvence. Podívejte se jinak a bez předsudků a třeba zjistíte, že vás baví hravost, lehkost a jinakost celého interiéru. Byt má vskutku úctyhodnou plochu 185 metrů čtverečních, tudíž majitelé se nemuseli limitovat vůbec ničím. Soukromý i společenský […]
V hlavním obytném prostoru vás rozhodně zaujmou netradiční kovové podhledy natřené v pastelových barvách

V hlavním obytném prostoru vás rozhodně zaujmou netradiční kovové podhledy natřené v pastelových barvách

Zdroj: KC Studio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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