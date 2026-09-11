Hravý byt plný barev a nekonvenčních prvků: Nádavkem i s tyčí na pole dance

V tomto bytě není nic tak, jak jste zvyklí. Před tím, než do něj nahlédnete, zapomeňte na všechny konvence. Podívejte se jinak a bez předsudků a třeba zjistíte, že vás baví hravost, lehkost a jinakost celého interiéru.
Hravé konferenční stolky lahodí oku. Zdroj: KC Studio
Byt má vskutku úctyhodnou plochu 185 metrů čtverečních, tudíž majitelé se nemuseli limitovat vůbec ničím. Soukromý i společenský prostor jsou vynalézavě propojeny několika koridory. Najdeme zde mimo jiné tělocvičnu, třeba k tréninku pole dance, šatny, více koupelen a více ložnic, od ložnic majitelů po ty hostinské. Hlavním krédem celého prostoru je pohodlí a efektivita. A také jistá výstřednost, třeba v podobě pletivových barevných kovových struktur na stropech, které ovšem mají i na první pohled neviditelnou praktickou funkci – pomáhají opticky vyrovnat různé výšky a komplikované struktury stropu. A samozřejmě jsou také praktickými nosníky reflektorového osvětlení. Železné sítě mají kromě různých barev i tři různé hustoty, pro ozvláštnění jejich struktury. Odstraněním zbytečných podhledů a dalších stropních krytin se vytvořil pocit vyššího prostoru. Cílem uspořádání společenských místností je jednoznačně vybudování větší rodinné interakce.
Kombinace stylů bytu svědčí
Styl bytu jedinečným a těžko opakovatelným způsobem kombinuje styly zdánlivě neslučitelné, průmyslový a venkovský. Klíčové prvky těchto dvou stylů jsou smíšené a sladěné. Koncept rustikální mozaiky a původní vzhled dřeva jsou kombinovány s ocelovými stavebními materiály a skleněnými příčkami a stěnami v průmyslovém stylu. Vzniká tak jedinečný vlastní styl majitelův. Kouzelné jsou například konferenční stolky, tři roztomilé modely kombinující dřevo a sklo. Sedací souprava je masivní a pohodlná. Praktické umělohmotné boxy v dřevěném rámu blízko podlahy umožňují skladovat například hračky, dítě je tak má plně v dosahu.
Kuchyň na míru má masivní desku. Jednoduchý interiér oživuje dekorativní dlažba. Zdroj: KC Studio Celek postavený na detailech
Dokonalost celku bytu není jen v celkovém vyznění, ale i detailech. V jedné z koupelen například najdeme samostatně stojící elegantní vanu jak z královského zámku, v kuchyni nádherně vzorovanou dlažbu, překvapí nás nečekaná barevná osvěžení třeba v podobě kanárkově žluté knihovny, či na nás nečekaně „vykoukne“ třeba zebra, pták, veverka či želva. Velký interiér plný malých překvapení jistojistě dobře slouží svým majitelům a není těžké se do něj zamilovat, třebaže na první pohled může vyznít poměrně komplikovaně a leckdo si možná položí klasickou otázku „co to proboha má zase být?“
Zdroj: KC Studio Zbylo místo i pro tělocvičnu s tyčí na nácvik pole dance. Zdroj: KC Studio Fotogalerie: V hlavním obytném prostoru vás rozhodně zaujmou netradiční kovové podhledy natřené v pastelových barvách. Zdroj: KC Studio Kombinace prkenného obložení v rustikálním stylu a stylu průmyslového je neokoukaná. Zdroj: KC Studio Kuchyň na míru má masivní desku. Jednoduchý interiér oživuje dekorativní dlažba. Zdroj: KC Studio V itneriéru je použito větší množství betonových prvků, nechybí vestavěná svítidla. Zdroj: KC Studio Hravé konferenční stolky lahodí oku. Zdroj: KC Studio Prostor pod oknem je využit jako dlouhý stůl nebo police. Pod ní našly místo úložné boxy. Zdroj: KC Studio Zbylo místo i pro tělocvičnu Zdroj: KC Studio Nechybí pořádný pracovní stůl. Zdroj: KC Studio Místnosti jsou maximálně prostorné i otevřené. Zdroj: KC Studio Barevné kombinace nás místy překvapí. Výrazná žlutá, otevřená knihovna je v ložnici překvapující. Zdroj: KC Studio Koupelna má díky volně stojící vaně "zámecký" nádech. Nechybí moderní toaleta se sprškou i osoušením. Zdroj: KC Studio