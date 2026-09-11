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Bývalé královské nádraží je na prodej. Uvnitř se zachovaly pokoje, kde čekali britští panovníci

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Na první pohled připomíná tato stavba v anglickém Norfolku "jen" nádherný historický venkovský dům. Jenže místo obýváku tu kdysi bývala královská čekárna, z ložnice je někdejší pokoj krále Eduarda VII. a za domem zůstalo nástupiště s viktoriánským zastřešením. Bývalé nádraží Wolferton, odkud členové britské královské rodiny mířili na nedaleké panství Sandringham, je nyní na prodej za 1,25 milionu liber, tedy v přepočtu zhruba 37 milionů korun.
Naskytla se příležitost stát se sousedem prince Andrewa (Andrewa Mountbatten-Windsora) – na prodej je totiž bývalé nádraží ve Wolfertonu, které bylo přestavěno na rodinný dům

Naskytla se příležitost stát se sousedem prince Andrewa (Andrewa Mountbatten-Windsora) – na prodej je totiž bývalé nádraží ve Wolfertonu, které bylo přestavěno na rodinný dům

Zdroj: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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