Ralsko vyhlásilo referendum k solární elektrárně, kterou chystá Liberecký krajPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ralsko vyhlásilo referendum k solární elektrárně, kterou chystá Liberecký kraj
Víkend podle meteorologů přinese proměnlivé počasí. V pátek se postupně vyčasí a více slunce přinese i...
Zoo v Liberci připravuje revitalizaci Labutího jezera s netěsnící hrází, na což bude odhadem potřeba 15...
Kamery zachytily útok v jednom z barů v České Lípě. Útočník tam boxerem napadl člena tamní neoficiální...
Fotbalový stadion ve Frýdlantu zažil výjimečnou událost. Koncem srpna se zde uskutečnil intenzivní...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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