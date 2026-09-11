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Ralsko vyhlásilo referendum k solární elektrárně, kterou chystá Liberecký kraj

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Ralsko na Českolipsku vyhlásilo referendum k fotovoltaické elektrárně, jejíž výstavbu plánuje Liberecký kraj. Zařízení s instalovaným výkonem až 62,5 megawattu (MW) chce kraj postavit na bývalém vojenském letišti Hradčany, pozemky mu patří. Zastupitelstvo Ralska vyhlášení referenda schválilo už na červnovém jednání, oznámení o jeho konání zveřejnilo město ve středu na úřední desce. Referendum se uskuteční s komunálními volbami 9. a 10. října.
Ralsko vyhlásilo referendum k solární elektrárně, kterou chystá Liberecký kraj

Ralsko vyhlásilo referendum k solární elektrárně, kterou chystá Liberecký kraj

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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