Walk-in jako stylová volba do moderní koupelny: Známe klíčové faktory pro jeho výběr i instalaci

Sprchové kouty typu walk-in se v posledních letech staly jedním z nejoblíbenějších řešení pro moderní koupelny. Jejich minimalistický design, snadná údržba a flexibilita v uspořádání prostoru přitahují stále více zájemců o praktické a esteticky vkusné koupelny.
Walk-in sprchové kouty jsou ideální zejména do středně velkých až velkých koupelen, kde je prostor dostatečný pro otevřený sprchový prostor bez nutnosti dveří. Nejčastěji se instalují tam, kde není problém s přímým napojením na odtok a kde lze využít rovnou podlahu nebo minimální spád.
Zdroj: Ravak Klíčové faktory
Než se pro variantu walk-in rozhodnete, je třeba zvážit několik klíčových faktorů. Za prvé jsou to prostorové možnosti. Optimální šířka walk-in sprchy je kolem 90 cm, ale s dostatkem místa může být i širší. Výhodou je, že sprchu nemusíte omezovat pevnou konstrukcí, což prostor vzdušně opticky zvětší. Walk-in kouty lze přizpůsobit jak větším luxusním koupelnám, tak i menším prostorům. V menších koupelnách se často volí jednoplášťová varianta s jedním skleněným panelem proti zdi. V komfortnějších prostorách je možné instalovat sprchu s několika stranami skla, čímž vznikne elegantní, téměř otevřený prostor. Dále musíte připravit podlahu koutu. Sprcha typu walk-in vyžaduje precizní řešení spádu podlahy, aby voda odtekla správným směrem a nezůstávala stagnovat mimo odtok. Neméně je zásadní instalace odtoku. Napojení na odpady je nutné pečlivě naplánovat před instalací sprchy, zvláště pokud chcete použít podlahový žlab místo klasické vaničky.
Zdroj: Huppe
Proč si ho vybrat
Jedinečný je především design a prostorová lehkost. Otevřený koncept působí moderně a elegantně, koupelna se také opticky zvětší. Tento typ koutů je výborný i do bezbariérových koupelen, protože umožňuje snadný vstup bez přechodových hran a bariér. Ocení ho tedy senioři a osoby s omezenou pohyblivostí. Podstatná je i flexibilita, protože máte širokou možnost volby rozměrů, umístění i typu skel podle individuálních potřeb. Za zmínku stojí i snadná údržba. Absence dveří a rámů významně snižuje riziko usazování vodního kamene a plísní.
Zdroj: Mexen Jaká mohou být úskalí
Musíte počítat s tím, že oproti uzavřenému sprchovému koutu otevřená sprcha nenechá vodu vždy perfektně v rámci sprchového prostoru, což může vyžadovat kvalitně řešený odtok a případně větší koupelnový prostor. Dále jsou tu požadavky na podlahový spád. Vhodný odtok a kvalitní sklo mohou zpočátku vyšplhat ceny výše než u klasických sprchových koutů. Větší bude i spotřeba prostoru. I když walk-in kout opticky prostor zvětšuje, pro plnohodnotné používání je potřeba větší plocha než u standardních koutů s dveřmi.
Zdroj: Huppe Typy odtoků
Ve volbě odtoku máte dvě možnosti, a to využít klasiku v podobě sprchové vaničky nebo praktičtější sprchový žlab. Vanička je tradiční řešení, které usnadňuje instalaci a odtok vody. Vaničky mohou být z různých materiálů a jsou vhodné tam, kde není možné kotvit spád do podlahy, nebo je koupelna prostorově menší. Designově čistší řešení představuje sprchový žlab
. Jedná se o podélný nebo hranatý žlab vestavěný přímo do podlahy, který umožňuje minimalistické řešení s jednolitou podlahou. Žlaby jsou estetické a velmi snadno se čistí. Výhodou je rovný přechod a absence vysokých vaniček.
Zdroj info: Autorský text Zdroj: SanSwiss Fotogalerie Zdroj: Ravak Zdroj: Siko Zdroj: Ravak Zdroj: Huppe Zdroj: Hopa Zdroj: Bernstein koupelny Zdroj: Hopa Zdroj: Cerano.cz Zdroj: Huppe Zdroj: Ravak Zdroj: SanSwiss Zdroj: Siko