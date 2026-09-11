Doplňky z blešího trhu: Stylový 40 m² byt s maximálním komfortem

Tento malý studiový byt o ploše pouhých 40 m² je zdařilým příkladem toho, jak lze s minimálními investicemi a originálním přístupem vytvořit prostor, který je funkční, stylový a připravený na pronájem. Byt byl navržen v roce 2018 s důrazem na nízký rozpočet, což podpořilo kreativitu architektů a vedlo je k zajímavým řešením a použití netradičních materiálů. Projekt se zaměřuje na jednoduchost, funkčnost a snadnou údržbu, což z něj činí ideální volbu pro krátkodobé i dlouhodobé pronájmy.
Spotřebiče jsou jen postavené do otevřených polic. Zdroj: INT2 architecture
Industriální estetika s úsporou nákladů. Jedním z hlavních principů tohoto projektu bylo minimalizovat náklady na povrchové úpravy. Stěny bytu byly ponechány v původním stavu a pouze natřeny bez předchozího vyrovnání, což dodává interiéru nedokončený vzhled. Strop z pohledového betonu, který byl ponechán v surovém stavu, přispívá k industriálnímu charakteru bytu a vytváří dojem prostornosti. Obnažená elektroinstalace a betonový strop dále podtrhují tento styl. Tento přístup nejen snižuje náklady, ale také usnadňuje budoucí údržbu a případné renovace.
Funkční a nestandardní nábytek
V interiéru byly využity nestandardní kusy nábytku, které vnášejí do prostoru osobitý charakter. Například kovové průmyslové skříně, běžně používané v dílnách, slouží místo šatních skříní a dalšího nábytku. V kuchyni byly místo běžných kuchyňských linek použity nerezové průmyslové stoly, které se obvykle nacházejí v profesionálních kuchyních restaurací a barech. Tento materiál je mimořádně odolný, snadno se udržuje a dodává prostoru moderní, minimalistický vzhled. Kuchyňská část bytu byla navržena jako otevřený prostor, což přispívá k pocitu vzdušnosti a propojenosti s obývací zónou. Kuchyňská linka je vybavena kvalitními elektrospotřebiči, které zajišťují pohodlí a efektivitu. Pod pracovní plochou jsou umístěny dřevěné dekorativní boxy, které vnášejí do interiéru teplý přírodní prvek a vytvářejí vizuálně zajímavý kontrast s nerezovými povrchy. Kombinace šedé, hnědé a kovových prvků je moderní a elegantní, zatímco dřevěné obložení navozuje pocit útulnosti.
Svařovaný nábytek jako funkční umění
Další zajímavostí je použití svařovaného nábytku. Tento typ nábytku, vyrobený z kovu, je nejen velmi pevný a odolný, ale také působí jako umělecký prvek v jinak jednoduchém interiéru. Svařované kusy, jako jsou stolky nebo regály, propůjčují bytu surový a autentický nádech, který dobře ladí s celkovým industriálním konceptem. Tento typ nábytku navíc zaručuje dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu, což je pro byt určený k pronájmu ideální.
Nerezové policové systémy poskytují dostatek úložného prostoru. Zdroj: INT2 architecture Retrověci z blešáku
Aby byl interiér ještě zajímavější a osobitější, byly do něj zakomponovány úlovky z bleších trhů a aukcí. Jídelní židle, které byly kdysi součástí jiného domova, nyní zdobí tento moderní byt a přinášejí do něj kousek historie. Starý šicí stroj se stal jedinečným prvkem v koupelně, zatímco dekorace vnášejí do interiéru nádech nostalgie. Tyto historické prvky vytvářejí zajímavý kontrast s moderním a minimalistickým zbytkem interiéru.
Křišťálový lustr jako kontrastní prvek
Snad nejvýraznějším prvkem celého bytu je křišťálový lustr, který visí nad jídelním stolem. Tento klasický, luxusní lustr je v ostrém kontrastu s ostatním minimalistickým vybavením bytu. Kontrast nejenže přitahuje pozornost, ale také dopřává prostoru určitý nádech elegance a rafinovanosti. Lustr, který byste očekávali spíše v luxusním apartmánu než v malém studiu, se stává středobodem místnosti a vytváří nezapomenutelný vizuální dojem.
Industriální styl „rozbíjí“ křišťálový lustr. Zdroj: INT2 architecture Praktická dispozice a flexibilní uspořádání
Navzdory omezené ploše 40 m² byl byt navržen tak, aby maximálně využíval každý centimetr. Prostor je rozdělen na několik zón, které jsou propojeny, ale zároveň si zachovávají svou funkční samostatnost. Otevřený obývací prostor plynule přechází do kuchyňské části, zatímco ložnice je chytře oddělena, aby poskytovala soukromí. Flexibilní uspořádání nábytku umožňuje snadné přizpůsobení prostoru podle aktuálních potřeb nájemníků.
Zdroj: INT2 architecture Fotogalerie: Zdroj: INT2 architecture Postel se nachází v hlavním prostoru a je zakomponovaná tak, aby nepřekážela. Zdroj: INT2 architecture Zdroj: INT2 architecture Zdroj: INT2 architecture Zdroj: INT2 architecture Zdroj: INT2 architecture Zdroj: INT2 architecture Zdroj: INT2 architecture Zdroj: INT2 architecture Zdroj: INT2 architecture Zdroj: INT2 architecture Zdroj: INT2 architecture Zdroj: INT2 architecture Zdroj: INT2 architecture