Proč se vám doma usadily rybenky? Co jim chutná a jak se jich zbavit?

Rybenky patří mezi bezkřídlé škůdce, které se svým vzhledem podobají maličkým rybám. V domácnosti se objevují zejména, pokud máme vlhké prostředí, proto je nejčastěji nacházíme v koupelně, na půdě nebo v teplém sklepě. Co vlastně způsobují a jak je zlikvidovat?
Rybenkám chutná knihařské lepidlo, proto je často nacházíme i v knihách. Zdroj. Canstockphoto Jak rybenky poznat?
Tento škůdce svou velikostí dosahuje maximálně dvou centimetrů. Jejich tvar připomíná tělo ryby a vzadu se zužuje. Mají dlouhá tykadla, šest nohou a v zadní části se nachází štěty. Dospělé rybenky mají šedou, metalickou barvu, díky které jsou lehce rozpoznatelné. Mají rády tmu, teplo a vlhko, proto pro svoje přežití vyhledávají lidské příbytky. Nejraději se přesouvají odpadními trubkami, protože nelétají. Proto se nejčastěji drží kolem vany nebo umyvadla.
Jaké škody způsobují?
U rybenek se nemusíte obávat, že by přenášely nějaké choroby a nemoci. Škodí ale tím, že svými výkaly umí zanechat žluté, až hnědé skvrny na oblečení, dokumentech a knihách. Umí se také rozmnožit ve spíži, kde mohou kontaminovat zásoby potravin. V domácnosti se dokážou rozmnožit natolik, že napadnou nejrůznější knihy, fotografie, ale i vlhké oblečení a textil. Rybenky mohou způsobit i alergie – v dospělosti se svlékají a svlečená kůže může nasbírat prach a alergiky dráždit.
Do popraskaných spár v obkladech kladou vajíčka. Spáry je proto nutné čistit a opravovat. Zdroj: Canstockphoto Co rybenky potřebují pro svůj život?
Aby rybenky žily, potřebují příjem proteinů, škrobů a uhlohydrátů. Knihy napadají zejména kvůli vázání pomocí škrobového lepidla. Živí se lnem, hedvábím, bavlnou, ale i syntetickými materiály, proto jim nevadí ani koberec. Z potravin dávají přednost mouce, cukru a malým drobkům ze sušenek. Požírat mohou ale i těstoviny, psí granule, zeleninu, nebo sušené maso.
Jak je zlikvidovat a jaká je prevence?
V první řadě si pořiďte lepivou nástrahu určenou právě na rybenky a nastražte ji do míst, kde se nejvíce vyskytují. Dalším řešením je posypání křemelinu, což je prach s natolik ostrými hranami, že rybenky pozabíjí. Jednoduše tak křemelin nasypete na potřebné místo a druhý den vyluxujete.
Důležitá je ale prevence, kterou je odvlhčování místností pravidelným větráním. Zejména koupelnu udržujte tak, aby v ní nebylo přílišné vlhko a nezapomínejte na zatmelení spár, ve kterých mohou rybenky klást vajíčka. Do vlhkých prostor umístěte pokojové rostliny, které pomáhají pohlcovat vlhkost ve vzduchu. Odborníci doporučují například břečťan, horskou palmu nebo lilii mírovou. Stejně tak ve spíži a spížních skříní pravidelně čistěte poličky a celkově udržujte pořádek.
Zdroj info: hubenihmyzu.cz, deratizator.cz, hmyziweb.cz Fotogalerie: I na rybenky existují lepicí pasti. Zdroj: Canstockphoto Rybenkám chutná knihařské lepidlo, proto je často nacházíme i v knihách. Zdroj. Canstockphoto Zdroj: Canstockphoto