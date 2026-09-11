Nevěsta z ničeho nic žadonila otce o pomoc. V celém sále se při pohledu na dvojici zastavil svět. Nikdo nic podobného ještě nezažil

Reklama
2 min
Nevěsta z ničeho nic žadonila otce o pomoc. V celém sále se při pohledu na dvojici zastavil svět. Nikdo nic podobného ještě nezažilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Otec s dcerou se rozhodli, že na svatbě vynechají obyčejný první tanec a překvapí všechny hosty. Předvedli něco, co se běžně nedělá, a zaskočili všechny svatebčany. Svatba má být nezapomenutelný okamžik v životě ženicha a [...]...
Tanec otce a dcery
Zdroj: Fotografie: Freepik
Reklama
Tito 2 lvi sloužili po dlouhých 8 let v cirkusové manéži. Podívejte se na jejich reakci, když jsou poprvé vypuštěni na svobodu
Dvojice šelem neznala po dlouhých 8 let jiné prostředí než cirkusovou manéž nebo vnitřek klece. Teprve pak...
Na střední Evropu se žene nečekaná vlna: Podle meteorologů bude dokonce sněžit a to v těchto oblastech
Do střední Evropy míří první sněžení. V Alpách mohou vločky padat už od středy, v Česku se ale podle...
Meteorologové očekávají prudký obrat. V těchto oblastech se lidé mají připravit na nejvyšší teploty
Česko čeká teplý víkend. Sobota nabídne až 23 °C a v neděli může být na jižní Moravě dokonce 25 °C.
Velký večerníčkový kvíz: Je čas zavzpomínat na dětství pomocí 10 otázek. Alespoň 7 bodů je povinností
Vraťte se na chvíli do dětských let a zavzpomínejte na slavné české večerníčky. Poznáte jejich hrdiny,...
Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
Nechtěl mít na záznamu prohru, tak ji smazal pomocí AI. Ruský MMA zápasník předělal video s verdiktem
MMAMAG.cz
dnes, 12:22
3 min
Mladík kácel cizí stromy. Z lesa na Havlíčkobrodsku odvezl osm kubíků dřeva
Jihlavská Drbna
dnes, 12:14
1 min
Tak to je naprostý trhák. DIY hodinky s e-ink displejem a solárním panelem vydrží bez nabíjení 10 měsíců
Mobify.cz
dnes, 12:13
4 min
Fury láká Usyka na třetí zápas. Chystá nabídku, kterou prý neodmítne
MMAMAG.cz
dnes, 12:12
1 min
Hála je BKFC šampion, ale Novotný mu proti Úškrtovi nevěří. Chybí mu vypínačka, říká otevřeně
MMAMAG.cz
dnes, 12:08
3 min
Reklama
Sněmovna schválila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry. Mají lépe chránit zájemce o půjčku
HN.cz
dnes, 12:08
Godzilla vrací úder v bezprecedentním měřítku. Imaxové sály na podzim samou epikou puknou
Kinobox.cz
dnes, 12:06
2 min
Padlá hvězda českého fotbalu Fenin přiznal tři flašky vodky denně. Přesto tvrdí, že závislý není a může přestat
SportyŽivě
dnes, 12:06
4 min
Rybíz po sklizni potřebuje tři zásahy nůžkami. Kdo je vynechá, může se příští rok rozloučit s úrodou
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 12:03
2 min
Opravdu 7 let? Záruka Kie neplatí za všech okolností, ve skutečnosti je různě dlouhá
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:03
Reklama
Movistar počítal, že Mas ztratí až minutu a půl. Roglič mu vzal 33 sekund – a svou nejlepší zbraň už nemá
Vše o sportu
dnes, 12:02
6 min
Máte málo přátel? Psycholog vysvětluje zajímavý fakt, co to znamená
NESPECHEJ.cz
dnes, 12:00
4 min
Nevěsta z ničeho nic žadonila otce o pomoc. V celém sále se při pohledu na dvojici zastavil svět. Nikdo nic podobného ještě nezažil
Světkreativity
dnes, 11:56
2 min
Otec mu zemřel přímo na umpiru. Kuerten přesto dobyl svět a slaví padesátku. Štěpánek mu jednou vyrazil dech
SportyŽivě
dnes, 11:56
3 min
Hvězdu PFL postřelili pěti kulkami. Teď promluvil o osudu útočníků
MMAMAG.cz
dnes, 11:54
3 min
Reklama
Video: Ukrajinské drony zasáhly sklad Ozonu v Saratově, kouř zatemnil oblohu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:53
Penalizaci chceme odložit, potvrdil Russell: Mluví se až o říjnu
SvětFormule.cz
dnes, 11:51
1 min
Pudinkový krém a šlehačka: Recept na dort Florida se šťavnatým ovocem
Cooky.cz
dnes, 11:50
4 min
Bára Basiková ukázala své lásky bez příkras. Syn promluvil o jejích mužích
Žena.cz
dnes, 11:48
Oktagon oznámil halftime show před 60 tisíci lidmi ve Frankfurtu. Na pódiu bude hvězda s nominací na Grammy
MMAMAG.cz
dnes, 11:47
4 min
Reklama
Ostrava dál bojuje s menstruační chudobou. Pomoc míří do desítek škol
Ostravská Drbna
dnes, 11:47
1 min
Zůna dostal „přes prsty“. Jeho expertka měla hlídat zakázky, Babišův resort to zamítl
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:47
Když je ti s někým dobře, ale pořád čekáš, kdy se to pokazí: proč klid někdy působí podezřele
Poudree.cz
dnes, 11:45
3 min
Lasica zkolaboval po děkovačce a během sekundy odešel. Vášáryová se přitom celý život bála, že zemře dřív než on
VIPživot.cz
dnes, 11:42
3 min
Kotlárů proti Muradovovi přibývá. Smlouvy jsou podepsané a Mach si mne ruce kvůli milionům
MMAMAG.cz
dnes, 11:40
3 min
Reklama
111 tisíc podpisů proti jeho účasti. Muslimský starosta New Yorku přesto míří na pietu 11. září
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:39
Makhachev po UFC 330 řeší problémy s páteří. Přesto pojmenoval dva soupeře a chce bojovat co nejdříve
MMAMAG.cz
dnes, 11:33
4 min
Obranyschopnost organismu lze podpořit také správně zvolenými čaji. Jejich zařazení do pitného režimu tělu prospěje
Zdravestravovani.eu
dnes, 11:31
2 min
Clash spustil vlastní reality show plnou pochybných existencí. Mezi účastnicemi jsou i bývalky známých fighterů
MMAMAG.cz
dnes, 11:27
3 min
Máte po létě chuť dát zahradu zase do pořádku? Některé práce jí teď mohou spíš uškodit
Home-in-Cube
dnes, 11:26
3 min
Reklama
Na záhonech právě dozrává osivo na příští rok. Nenechte ho skončit na kompostu
Home-in-Cube
dnes, 11:26
4 min
Zakázali jí hrát, nikdo ji nechtěl oblékat. Jak parťačka Siniakové trpěla kvůli postavě
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 11:26
Lednický park není jen o Minaretu. Ukrývá akvadukt, umělou jeskyni i někdejší maurské lázně
Výletárium
dnes, 11:26
2 min
Hravý byt plný barev a nekonvenčních prvků: Nádavkem i s tyčí na pole dance
Home-in-Cube
dnes, 11:25
3 min
Stačí i pár centimetrů a může být problém: Když stavba přesahuje na cizí pozemek
Home-in-Cube
dnes, 11:25
2 min
Reklama
Walk-in jako stylová volba do moderní koupelny: Známe klíčové faktory pro jeho výběr i instalaci
Home-in-Cube
dnes, 11:25
3 min
Hýčkejte si intimní partie a zapomeňte na toaletní papír
Home-in-Cube
dnes, 11:25
3 min
Rezervace nemovitosti bez rizika? Kdy hrozí ztráta rezervačního poplatku
Home-in-Cube
dnes, 11:24
3 min
Kaldewei FlowLine Zero a FlowPoint Zero přinášejí nový standard sprchového prostoru
Home-in-Cube
dnes, 11:24
1 min
Doplňky z blešího trhu: Stylový 40 m² byt s maximálním komfortem
Home-in-Cube
dnes, 11:24
3 min
Reklama
Reklama
„Z Ruska se vrátila jako jiný člověk.“ Pak se dcera válečného zločince Mladiče zastřelila jeho pistolí
Bývalá špionka prozrazuje své triky na svádění a dosažení vrcholu téměř na povel
Bára Basiková ukázala své lásky bez příkras. Syn promluvil o jejích mužích
Meteorologové už ví, jaká bude zima 2026. Předpověď se náhle změnila a 1 měsíc se bude vymykat
Útěk z věznice Shawshank: co by fungovalo – a co je jen filmová iluze
Reklama
Reklama