Stačí i pár centimetrů a může být problém: Když stavba přesahuje na cizí pozemek

Koupili jste nemovitost a zjistili jste, že na část vašeho pozemku přesahuje sousedova stavba? Může to být jen plot, nebo střecha od zahradního domku. Co v takové situaci dělat? A proč úřady často mlčí?
I pár centimetrů je problém. Zdroj: Viessmann Co říká zákon?
Podle českého občanského zákoníku (§ 1084 až 1090 NOZ) platí, že stavba pevně spojená se zemí je součástí pozemku. Pokud by tedy někdo postavil stavbu na sousedním pozemku, byť omylem, vzniká právní komplikace.
Stavba může zasahovat na cizí pozemek například jen malou částí – může to být roh domu, či přesah střechy. Tento problém je poměrně častý a majitel sousedního pozemku má nárok na odstranění této části stavby, nebo na kompenzaci. Stavba ale může být na cizím pozemku postavena také z větší části, nebo dokonce celá. V tomto případě může dojít i ke zpochybnění vlastnictví stavby a někdy může vlastnictví přejít na majitele pozemku.
Při přesáhnutí na cizí pozemek vzniká právní problém. Zdroj: Pixabay Bohužel častá realita
V praxi se toto děje poměrně často, nicméně i tak se jedná o velmi nepříjemné zjištění. V některých případech za to může chybně vytyčená hranice pozemku, jindy chyba geodeta nebo nedostatečná komunikace mezi sousedy. Většinou se stává to, že plot, či garáž utíká o pár desítek centimetrů na sousední pozemek a majitel o tom vůbec neví.
Stavební úřady takové případy v praxi často ani vůbec neřeší – pokud se proti stavbě totiž nikdo neozve, úřad nemusí mít důvod zasahovat. Problémem je však to, že tato skutečnost nezmizí. Naopak může se „ozvat“ po letech – například při prodeji nemovitosti nebo při sousedském sporu.
Proč stavební úřady tyto případy příliš neřeší?
Mohlo by se zdát, že přesně po těchto případech stavební úřady půjdou, nicméně opak je pravdou. Stavební úřad řeší dodržení stavebních předpisů, ale neřeší vlastnické spory. Pokud jste tedy dům postavili v souladu se stavebním povolení, úřad většinou takovou stavbu považuje za platnou a legální, přestože z pohledu vlastnického práva nastává velký problém. Jestliže se majitel sousedního pozemku neozve, úřad sám od sebe většinou žádné kroky nepodniká. Je však důležité si uvědomit to, že pokud se ozve například nový majitel sousedního pozemku, může požadovat nápravu i po několika letech a celá situace může skončit u soudu.
Co dělat pokud zjistíme, že stavba přesahuje na cizí pozemek?
V první řadě je potřeba nechat provést přesné zaměření od geodeta, kde si ověříte skutečné hranice pozemků. Dále je vhodné sejít se s vlastníkem sousedního pozemku, celou situaci mu vysvětlit a snažit se najít kompromis. Řešením může být odkoupení části pozemku, zřízení věcného břemene, nebo případně výměna části pozemků.
Ať už se se sousedem domluvíte jakkoliv, je potřeba vše nechat právně ošetřit a uzavřít písemnou smlouvu. Mějte na paměti, že i pouhých pár centimetrů může způsobit spory, problém při převodu nemovitosti, ale i v dědickém řízení.
Zdroj: iDnes.cz, pravniprostor.cz, epravo.cz
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