Kotlárů proti Muradovovi přibývá. Smlouvy jsou podepsané a Mach si mne ruce kvůli milionům

Šampion v kleci plné Kotlárů
V pondělí 31. srpna seděl Makhmud Muradov na tiskovce naproti pěti mužům z rodiny Kotlárů. Když se rozhlédl po řadě protivníků, zeptal se: „Takže nakonec jich bude šest?“ O tři dny později Sport.cz psal už o šesti s dovětkem „možná i více“. Organizátoři nechávají vrátka otevřená. Muradov taky.
Není to sportovní výzva. Je to obchodní transakce oblečená do MMA rukavic. Muradov to ani neskrývá, mluví o penězích, o show, o zajištění rodiny. A právě v té otevřenosti je jádro příběhu, který přesahuje otázku, kolik Kotlárů nakonec vleze do klece.
Pět milionů a dvouletá smlouva
Částka, která se kolem říjnového zápasu opakuje nejčastěji, zní „přes pět milionů korun“. Podle dostupných informací jde o jednorázovou výplatu za jeden jediný souboj, a zároveň o nejvyšší sumu, jakou Muradov za kariéru inkasoval. Víc než v UFC. Víc než v OKTAGONu.
Smlouva s G MMA je přitom dvouletá. Po úvodním freak zápase má podle Muradovových vlastních slov následovat sportovnější program. Celkovou hodnotu kontraktu ale nikdo nezveřejnil a spekulace o šesti až osmi milionech za celou sérii se z otevřených zdrojů potvrdit nedají. Jisté je jedno: první zápas je komerční magnet, který má celý projekt nastartovat. A Muradov je jeho palivem.
Klíčový detail: smlouvu s G MMA podepsal ještě předtím, než obnovil kontrakt s OKTAGONem. Chronologie mu dává právní krytí. OKTAGON mu start zakázat nemůže.
Novotný mluví o kaňce
Ondřej Novotný, šéf OKTAGONu, volí slova, která nechávají málo prostoru pro interpretaci. „Absolutní zneuctění.“ „Kaňka na kariéře.“ „Hnůj.“ Přesto Muradov zůstává na oficiálním webu OKTAGONu vedený jako šampion polotěžké váhy. Žádná veřejná sankce, žádné odebrání pásu, žádný disciplinární trest.
Proč? Protože Novotný ví, že právně nemá páku. Muradov měl dohodu s G MMA dřív, než se vrátil pod smlouvu v OKTAGONu. A tak zbývá jediná zbraň: veřejný tlak a morální apel. Ten ale naráží na prostou ekonomiku: pět milionů za jeden večer je argument, proti kterému se těžko staví hodnotovými prohlášeními.
Vztahová rovina je nicméně poškozená. To přiznávají obě strany. Muradov se brání tím, že „lidé se pobaví a za týden zapomenou“. Podle nás ale zapomene veřejnost, ne promotér.
Co je G MMA a kdo za ním stojí
Firma G ENTERTAINMENT CZECH s.r.o. vznikla 15. prosince 2025, tedy necelý rok před plánovanou premiérou. Podle obchodního věstníku drží šedesátiprocentní majoritu společnost LH SÍDLO s.r.o., desetiprocentní podíl patří Jakubu Jírovi. Říkat, že G MMA „patří Jírovi“, by bylo nepřesné. Je jedním ze společníků.
Premiérová akce nese název G MMA – SAMHAIN – HRA ZAČÍNÁ a koná se v sobotu 31. října 2026 od 18:00 v pražské Nové Spirále. Vstupenky stojí 1 999 až 2 999 Kč a dají se koupit přes platformu Eventlook. Organizátoři slibují i online přenos, konkrétní streamovací platformu ani cenu ale zatím neoznámili.
Karta vypadá jako casting reality show: vedle Muradova se na ní objevují jména Jiří Kajínek, Jiří Paroubek, duel policistů s chuligány. Sportovní ranking, pravidlový rámec ani historie odjetých turnajů? Nic z toho. G MMA dnes není konkurent OKTAGONu ve sportovním smyslu. Je to zábavně-bojový projekt s jedním skutečným tahákem, a tím je Muradov.
Jeden proti šesti: sport, nebo cirkus?
Standardní profesionální MMA funguje podle Unified Rules: dva bojovníci, tři rozhodčí, bodovací systém, váhové kategorie, komisí schválený prostor. Formát „jeden proti mnoha“ do tohoto rámce nezapadá. Vůbec. G MMA dosud nepublikovalo závazná pravidla souboje.
Pokud půjde o simultánní přesilový formát, fyzické riziko roste skokově. Pokud o postupné střídání, hlavní hrozbou bude kumulovaná únava a nejasné procedury zastavení. V obou případech výsledek nebude mít sportovní vypovídací hodnotu srovnatelnou s klasickým profi zápasem. To není hodnotový soud, to je prostý fakt vyplývající z absence pravidlového rámce.
Muradov samozřejmě favoritem je. Profesionální zápasník s bilancí z UFC a titulem OKTAGONu proti skupině amatérů. Otázka nikdy nezněla, jestli vyhraje. Otázka zní, kolik reputační hodnoty je ochotný směnit za jednorázově nejvýnosnější odbočku kariéry. A na tu si každý musí odpovědět sám; Muradov ji už zodpověděl podpisem smlouvy.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek