Perete správně? Toto jsou nejčastější chyby, které možná děláte i vy

Stává se vám často, že z pračky vytáhnete oblečení bez tvaru, zaprané nebo jinak poničené? Někdy je to vinou nekvalitního kusu oděvu, ale za většinu ostatních chyb si můžeme častokrát sami. Které to jsou a jak tedy doopravdy správně prát?
Trendem je umisťovat pračku výš, tehdy se totiž nemusíme zbytečně moc hluboko ohýbat. Zdroj: Haier Nepečujeme o pračku
Ve většině případů je děláme zásadní chybu v péči o pračku. Buďto o ni pečujeme špatně nebo vůbec. Zanedbaná pračka se nám odvděčí zapáchajícím nebo nevypraným prádlem. V první řadě je důležité nechat pračku po každém praní vždy pořádně vyvětrat a vyschnout. Není možné ji po použití okamžitě zavřít. Nezapomínejte ani čas od času umýt zásobovač pracího prášku a aviváže, kde se mohou nečistoty také usazovat. Také guma kolem otvírání je součástí pračky a proto bychom ji měli občas důkladně omýt a otřít. Na trhu najdeme řadu čisticích prostředků pro pračky, ale stejnou službu nám poskytne klasický ocet v kombinaci s jedlou sodou a pračkou zapnutou na nejvyšší stupeň.
Příliš vysoká, nebo naopak příliš nízká teplota
Asi každý ví, že vysoká teplota můžete poničit tvar oblečení. Na nejvyšší teploty se doporučují prát utěrky, prostěradla a povlečení, ručníky nebo kapesníky. Mnozí si myslí, že praním ve studené vodě ušetří. Studená voda je sice ekologičtější, ale na druhou stranu moc dobře nevypere. Obecně je ideální oblečení prát při 40 stupních, které prádlo neponičí, ale opravdu vypere. Pokud však fleky z oblíbených šatů zkrátka vyprat nejdou, bude ideální je vyprat na 60 stupňů, rozhodně ne na vyšší stupeň.
Přeháníme to s pracím prostředkem i aviváží
I v této situaci platí pravidlo, že méně je někdy více. Nasypáním hory pracího prášku či aviváže do zásobovače rozhodně nedocílíte lépe vypraného prádla. Naopak, nadbytečný prášek a aviváž bude zůstávat v pračce, kde bude nejen zapáchat, ale prádlo v bubnu se rychleji opere. Vždy se řiďte doporučeným dávkováním na obalu. Při špatném dávkování aviváže se dokonce může oblečení snadněji vytahat a objevit můžeme i malé dírky. Na některé typy látek, které rychle usychají, ale špatně sají, bychom neměli aviváž používat vůbec. Takový materiál by měl tendenci sát vodu ještě méně.
Trendy jsou ekologické prací prostředky. Zdroj: Frosch Přeplňujeme pračku
Chceme vyprat všechno prádlo najednou a tím ušetřit čas. To ale není ten nejlepší nápad. Vrchovatě naplněná pračka k prasknutí rozhodně nevypere prádlo tak, jak by měla. Navíc se může mechanicky poškodit. Dbejte na doporučení výrobce pračky, který ke každému výrobku udává, kolik prádla lze na jedno praní vyprat. Obecně by se nám měla do prostoru mezi nejvyšší vrstvu prádla a buben vejít dlaň postavená na šířku.
Časté praní džínového oblečení
Myslíte si, že džíny můžete prát stejně často jako vaše tričko? Omyl. I přesto, že mnozí z nás nosí džínové oděvy každý den, měli bychom jejich praní co nejvíce omezit. Výrobci doporučují prát džínoviny pouze jednou za 2 – 5 měsíců. Záleží samozřejmě na tom, jaké činnosti v nich děláme. Čím častěji je budeme prát, tím rychleji to bude na oděvech vidět. Na džíny navíc vůbec nepatří aviváž. Pokud byste džínový oděv potřebovali reklamovat a přiznali, že ho perete v aviváži, reklamaci by vám nemuseli vůbec uznat.
Špatný výběr pracího prášku
Na trhu najdeme nepřeberné množství pracích prášků, gelů i kapslí a je jen na každém z nás jaký prostředek pro praní si vybereme. Při výběru se často omezujeme na cenu, která by zde neměla být prioritou. Důležité je složení pracího prostředku, který by neměl obsahovat příliš chemikálií. Ty mají za důsledek vyrážky, ekzémy, ale i alergie. Navíc chemické přísady mohou v pračce po čase zapáchat. Poraďte se s vašimi známými, kamarády, nebo rodinou a najděte svou zlatou střední cestu.
Díky měkké vodě budete mít jemnější ručníky. Zdroj: Matějovský Netříděné prádlo a používání jednoho přípravku
Najdou se tací, kteří barvy prádla nerozlišují a nahází do pračky vše, co jim přijde pod ruku. To je ale ovšem veliká chyba. Důležité je prádlo nejen roztřídit podle barev, ale také použít prostředek, který je určený pro konkrétní barvu. Bílé prádlo by se mělo prát pouze v prostředku pro bílé prádlo, jedině tak docílíte zářivé bělosti. Černé prádlo by se mělo prát v přípravku určenému pro černé prádlo, protože jedině tak černá nevybledne. Na ostatní barevné prádlo zakupte přípravek určený pro praní barevného prádla. Při třídění nemusíme prát vyloženě každou barvu zvlášť, ale je důležité dávat dohromady takové barvy, které k sobě opravdu jdou. Například k modré přihoďte zelenou, nebo hnědou. Červenou barvu zase můžete doplnit růžovou nebo oranžovou.
Ložní prádlo by se mělo prát jednou za dva týdny. Zdroj: Matějovský a.s. Jak často prát ručníky a ložní prádlo?
Ložní prádlo, které se ve většině domácností pere jednou za měsíc, by se podle odborníků mělo prát jednou za čtrnáct dní, pokud se hodně potíte, případně s vámi spí v posteli domácí mazlíčci, pak byste ho měli prát každý týden. Stejně tak prostěradlo. Ručníky dokonce mnohem častěji. Měnit by se měli každé tři dny. Zdá se vám to příliš? Nezapomeňte, že při utírání se do ručníku se dostávají kožní buňky, které společně s vlhkým prostředím vytvářejí plísně.
Zdroj info: Co věděly už naše babičky, Kapitoly o bydlení, Moderní domácnost