Co dát do truhlíků na podzim: Vyšperkujte vaše okna a potěšte oči kolemjdoucích

S koncem léta přichází čas na proměnu okenních truhlíků. Jakmile odstraníte letní květiny, otevře se prostor pro podzimní aranžmá, které vydrží až do příchodu mrazů – a některé rostliny dokonce až do jara. Nechte se inspirovat našimi nápady a vytvořte si podzimní výzdobu, která potěší oko i v chladných dnech.
Podzimní truhlíky zpestří okna. Zdroj: HomeInCube K podzimu patří vřesy a vřesovce
Hlavními hvězdami podzimních truhlíků by měly být bezesporu vřesy a vřesovce. Díky široké paletě barev si na své přijde opravdu každý – dostupné jsou v tónech růžové, fialové, žluté, zelené i klasické bílé. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma rostlinami spočívá v období květu. Vřesy rozkvétají na podzim a obvykle nepřesahují výšku 30 cm, zatímco vřesovce kvetou na jaře a mohou dorůst až do 50 cm.
Vřesy k podzimu neodmyslitelně patří. Zdroj: HomeInCube
VIDEO Kombinujte vřesy také s jinými rostlinami
Aby podzimní truhlíky nepůsobily jednotvárně, je vhodné vřesy kombinovat s dalšími druhy rostlin. Výborně se k nim hodí například chryzantémy nebo okrasné trávy, jako je kostřava, které celou kompozici oživí. Skvělý dojem vytvoří i zakrslé jehličnany – nejenže působí dekorativně, ale zároveň dobře snášejí mráz a dají se ozdobit vánočními světýlky. Po skončení sezóny je navíc možné je přesadit do zahrady, nebo ponechat v květináči a pěstovat dál.
Vsaďte i na další rostliny, se kterými zkombinujete vřesy. Zdroj: HomeInCube Okrasné zelí i okrasné trávy
Podzimní dekorace se neobejde bez okrasného zelí, které je díky své bohaté paletě barev velmi oblíbené. Vybrat si můžete mezi bílou, růžovou, fialovou, vínovou, ale i zelenou či žlutou variantou. Krásně se vybarvuje s příchodem chladnějších dnů – nejintenzivnější odstíny se objevují po prvních mrazících. Zelí skvěle doplní nejen vřesy a jehličnany, ale i další podzimní druhy.
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Pro harmonický vzhled truhlíku je dobré sáhnout i po rostlinách v neutrálních tónech. Vyzkoušet můžete třeba drátovec, starček, kostřavu nebo jemně zbarvené okrasné trávy. I když některé z nich zimu možná nepřežijí, často si i po zmrznutí udrží svůj tvar a barvu. Dobrým doplňkem jsou i rozchodníky, břečťan, cesmíny, hebe nebo jiné stálezelené druhy.
Zajímavě vypadá také okrasné zelí. Zdroj: HomeInCube A co dále?
Konec října a začátek listopadu se tradičně nese v duchu Halloweenu, který si většina z nás spojí nejen s pavučinami a čarodějnickými doplňky, ale především s dýněmi. A právě tyto typické symboly podzimu si zaslouží místo i ve vašich okenních truhlících – skvěle vyniknou mezi podzimními rostlinami a dodají výsadbě hravý nádech. Pokud na zahradě pěstujete svídy, můžete jejich barevné proutky využít jako netradiční dekoraci – jednoduše je nastříhejte a zapíchněte mezi rostliny do nádoby. Výsledkem bude nápaditá a osobitá podzimní výzdoba.
Zdroj info: Autorský článek
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