Rezervace nemovitosti bez rizika? Kdy hrozí ztráta rezervačního poplatku

Jakmile najdete byt, nebo dům, který se vám líbí, často přichází na řadu rezervační smlouva. Realitní kancelář nemovitost stáhne z nabídky a vy zaplatíte rezervační poplatek. Nutno zmínit že většinou jde o desítky, ale i o stovky tisíc korun. Jenže co se s těmito penězi stane, když se koupě nakonec neuskuteční?
Můžete přijít o rezervační poplatek? Zdroj: Pixabay Důležité je především to, co jste podepsali
Rezervační smlouva má zpravidla zajistit, že prodávající nebude po určitou dobu nabízet nemovitost jinému zájemci. Kupující na oplátku skládá rezervační poplatek. Ve smlouvě by proto mělo být naprosto jasně napsáno, komu peníze patří, zda se později započítají do kupní ceny, či provize a hlavně za jakých okolností se vracejí.
Rozmysleli jste si koupi? Zde může být problém
Pokud si kupující koupi jednoduše rozmyslí, může v některých případech o rezervační poplatek nebo jeho část přijít. Vždy ale záleží na tom, co přesně stojí v uzavřené smlouvě.
Realitní kancelář však nemůže automaticky požadovat, aby rezervační poplatek propadl jen proto, že kupující nakonec kupní smlouvu nepodepsal. Zákon totiž zakazuje, aby byl kupující ve smlouvě o realitním zprostředkování nucen k uzavření kupní smlouvy, nebo smlouvy o smlouvě budoucí. Tento zákaz navíc nelze obejít ani tím, že se za neuskutečněnou koupi sjedná smluvní pokuta, nebo propadnutí rezervačního poplatku.
Když nevyjde hypotéka
To je jeden z nejčastějších omylů. Samotné zamítnutí hypotéky automaticky neznamená, že se rezervační poplatek vždy vrátí. Pokud víte, že koupi financujete úvěrem, nechte do smlouvy výslovně uvést, že v případě neschválení hypotéky, nebo případně při příliš nízkém bankovním odhadu nemovitosti můžete od rezervace odstoupit a poplatek vám bude vrácen. Takovou pojistku doporučují i odborníci. Bez podobného ustanovení může vzniknout nepříjemný spor o to, kdo nese odpovědnost za to, že obchod nakonec neproběhl.
Stát se může také to, že nedostanete hypotéku. Zdroj: Pixabay Když couvne prodávající
Rezervační smlouva by neměla chránit pouze prodávajícího a realitní kancelář. Stejně jasně by měla stanovit co se stane, pokud si prodej rozmyslí samotný vlastník, prodá nemovitost někomu jinému, nebo například není schopen převést nemovitost za dohodnutých podmínek.
Proto je pro kupujícího výhodnější, když je rezervační smlouva uzavřena mezi všemi třemi stranami a to kupujícím, prodávajícím a realitní kanceláří. Samotná dohoda pouze s realitkou totiž nemusí vlastníka nemovitosti zavazovat tak, jak kupující očekává.
Pozor také na právní a technické vady
Ještě před zaplacením rezervace si zkontrolujte list vlastnictví, zástavní práva, věcná břemena, exekuce, přístup k nemovitosti, nebo například skutečný stav pozemků, které mají být součástí prodeje. Pokud se až následně ukáže závažný problém, není dobré spoléhat na to, že realitní kancelář automaticky peníze vrátí. Ideální je už v rezervační smlouvě uvést, za jakých okolností může kupující od dohody odstoupit bez sankce.
Co si pohlídat před podpisem
Nejdůležitější otázka nezní jen „kolik mám zaplatit“, ale především „co se stane s penězi, pokud se obchod neuskuteční“. Ve smlouvě proto hledejte zejména podmínky vrácení rezervačního poplatku, postup při zamítnutí hypotéky, odpovědnost prodávajícího, termín pro podpis kupní smlouvy a také to, zda se zaplacená částka započítává do kupní ceny, nebo do provize realitní kanceláře.
Smlouva musí být správně nastavená. Zdroj: Pixabay Zdroj: zakonyprolidi.cz, dostupnyadvokat.cz, remax.cz