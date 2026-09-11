Rybíz po sklizni potřebuje tři zásahy nůžkami. Kdo je vynechá, může se příští rok rozloučit s úrodou

Rybíz patří do rodu
Ribes, který zahrnuje asi 150 druhů kvetoucích rostlin původem ze severní polokoule. Jde o malé opadavé keře, které vytvářejí trsy pestrých, sladko-trpkých bobulí. Červený rybíz ( Ribes rubrum) se často používá do džemů a želé, černý rybíz ( Ribes nigrum) je ceněný pro svou intenzivní chuť a vysoký obsah vitaminu C a bílý rybíz ( Ribes sativum) má jemnější, sladší chuť, takže je při použití v kuchyni opravdu univerzální. Něco málo o rybízu
Rybízové keře jsou podle webu
iReceptář odolné a přizpůsobivé a daří se jim v mírném podnebí. Dávají přednost dobře propustné půdě bohaté na organické látky a prospívá jim místo s dobrou cirkulací vzduchu, což snižuje riziko houbových chorob. Rybíz je také samosprašný, což znamená, že k opylení nepotřebuje další rostlinu, i když výsadba více keřů vedle sebe obvykle výnos zvyšuje, jak píše web AdInfinitum. Načasování řezu po sklizni
Prořezání v této době umožní rostlině soustředit energii na regeneraci a přípravu na nadcházející zimní měsíce. Rostlina má také dostatek času na vytvoření nových pupenů, které bez potíží přežijí zimu a přispějí k růstu v příští sezóně.
Jak stříhat rybíz podle zahradníka
„
Proces prořezávání zahajte sanitárním řezem,“ radí zahradník Lukáš K. z Horních Počernic, který redakci Chalupáři-Zahrádkáři nedávno poradil i s pěstováním okurek. „Ostrými nůžkami odstraňte nemocné, poškozené, staré nebo příliš silné větve, které už příliš plodit nebudou. Nemocné větve lze obvykle rozpoznat podle tmavě hnědého zbarvení, často doprovázeného výskytem plísní nebo lišejníků. Odstranění těchto větví pomáhá zabránit šíření chorob a udržuje keře zdravé.
Po dokončení sanitárního řezu se zaměřte na zastřižení jednoletých výhonů, které vyrostly ve středu keře. Tyto výhony mají tendenci přeplňovat vnitřek rostliny a brání cirkulaci vzduchu a pronikání slunečního světla, které jsou klíčové pro vývoj plodů. Kromě toho také odstraňte všechny nízké větve, které leží na zemi nebo těsně nad ní – omezíte tak riziko napadení keře škůdci a chorobami z okolní zeminy. Zdroj fotografie: Freepik Prořezávání rybízových keřů po sklizni je důležitým krokem k udržení jejich zdraví a produktivity. Určitě na něj tedy nezapomínejte.
A nezapomeňte ani na silné nové výhony, které vyrostly během roku. Aby keř v příštím roce vytvořil co nejvíce plodných pupenů, je třeba tyto silné výhony zastřihnout asi o 5 až 8 cm. Tento typ řezu pomáhá rybízovému keři vytvořit více květních pupenů, což vede k bohatší úrodě v následující sezóně. Sám se za něj můžu zaručit.“
VIDEO Ukázka toho, jak ovlivňuje správně provedený střih rybízu velikost vaší finální úrody
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři