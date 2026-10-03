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Řidič na D10 u Mladé Boleslavi narazil do stroje. Nehodu nepřežil

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Tragicky skončila sobotní ranní nehoda na dálnici D10 u Mladé Boleslavi. Osobní automobil vjel do úseku uzavřeného kvůli opravě vozovky a narazil do pracovního stroje. Řidič zemřel, jeho spolujezdkyně utrpěla těžká zranění.
Řidič na D10 u Mladé Boleslavi narazil do stroje. Nehodu nepřežil

Řidič na D10 u Mladé Boleslavi narazil do stroje. Nehodu nepřežil

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 11:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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