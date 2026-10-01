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Tragická nehoda na dálnici D1. Elektromobil Enyaq skončil pod koly kamionu

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Policie žádá o pomoc svědky dnešní tragické nehody na dálnici D1. Na 159. kilometru narazil dvaatřicetiletý řidič elektrovozu Škoda Enyaq do kamionu. Drtivou srážku nepřežil.
Tragická nehoda na dálnici D1. Elektromobil Enyaq skončil pod koly kamionu

Tragická nehoda na dálnici D1. Elektromobil Enyaq skončil pod koly kamionu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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