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Prodloužený víkend plný nehod motorkářů, dva nepřežili

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Slunečný podzimní víkend lákal motorkáře k projížďkám. Bohužel pro řadu z nich to neskončilo dobře. Nejméně jeden motorkář a jedna motorkářka se už domů za rodinou nikdy nevrátí.
Nehoda motorkáře a auta v Novinách pod Ralskem, zasahoval vrtulník. Foto: Hasiči Mimoň

Nehoda motorkáře a auta v Novinách pod Ralskem, zasahoval vrtulník. Foto: Hasiči Mimoň

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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