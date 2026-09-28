Prodloužený víkend plný nehod motorkářů, dva nepřežili

Od soboty do svátečního pondělí policisté na českých silnicích zasahovali hned u několika nehod s účastí motocyklů. Slunečný víkend babího léta totiž vylákal k projížďkám velké množství motocyklistů. Ne všichni se ale bohužel vrátili domů k rodinám v pořádku.
Na Plzeňsku zemřela motorkářka
Hned v sobotu havarovala 43letá motorkářka na silnici druhé třídy 191 na Plzeňsku. Na trase od Roželova do Starého Smolivce vyjela ze silnice a havarovala. „Utrpěla přitom vážná zranění, přes snahu záchranářů jim podlehla,“ sdělila mluvčí plzeňské policie Iva Vršecká.
V neděli se pak záchranáři, hasiči a policisté u nehod motocyklů, často s osobními auty, téměř nezastavili. Nehody byly hlášeny prakticky po celý den z většiny regionů Česka. U Strmilova na Jindřichohradecku se dokonce motocykl srazil s traktorem.
K večeru bohužel přibylo i velmi vážných nehod. Po 17. hodině se v katastru obce Noviny pod Ralskem na Českolipsku srazilo osobní auto s motocyklem. Motorkář tam po srážce s vozem značky Renault vyjel ze silnice a havaroval. Na místě zasahovali hasiči z Mimoně a záchranáři, ti k nehodě přivolali vrtulník, který zraněného motocyklistu transportoval do nemocnice.
Motorkář vyjel do lesa, nepřežil
Chvíli poté přišla velmi smutná zpráva z Mělnicka. Kolem 17.15 havaroval motorkář na silnici I/9 u obce Medonosy v okrese Mělník. Podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové nezvládl řízení, vyjel ze silnice, sjel do lesa a havaroval.
Utrpěl přitom smrtelná zranění. „Záchranáři prováděli u muže oživování, bohužel se ho již nepodařilo zachránit,“ sdělila Suchánková.
K dopravním nehodám motocyklistů vyjížděli záchranáři také o pondělním svátku. Například u Jenína na Českokrumlovsku podle jihočeské zdravotnické záchranné služby havaroval odpoledne přibližně šedesátiletý motorkář. Záchranáři na místo povolali vrtulník, který jej s podezřením na středně těžká poranění letecky transportoval do traumacentra českobudějovické nemocnice.
Okolnosti této i mnoha dalších nehod vyšetřují policisté.
Zdroje: Policie ČR, Hasiči Mimoň, ZZS Jihočeského kraje, NDIC