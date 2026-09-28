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Na tuningovém srazu v Hrádku nad Nisou najel Mustang do lidí!

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Pět zraněných lidí. To je výsledek nehody, která se stala na tuningovém srazu v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Řidič Mustangu tam najel do davu lidí.
Mustang, jehož řidič najel do dalších aut a do lidí.

Mustang, jehož řidič najel do dalších aut a do lidí.

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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