Vážná nehoda u Opočna. Řidič Fabie vrazil do stromu, zasahoval vrtulníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vážná nehoda u Opočna. Řidič Fabie vrazil do stromu, zasahoval vrtulník
Pět zraněných lidí. To je výsledek nehody, která se stala na tuningovém srazu v Hrádku nad Nisou na...
Tragická dopravní nehoda se stala v neděli v noci u Zlína, v místní části Malenovice. Osmnáctiletý řidič...
Okolnosti vážné dopravní nehody vyšetřují policisté od pátečního odpoledne v katastru obce Dřevěnice na...
Tragická nehoda zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D4 u Kytína. Ve směru na Prahu...
ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →