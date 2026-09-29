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Tragická nehoda na dálnici D11 u Poděbrad. Jeden mrtvý po srážce dvou náklaďáků

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Tragická nehoda zablokovala v úterý dopoledne dálnici D11 nedaleko Poděbrad. Srazila se tam dvě nákladní vozidla, jednoho člověka už nedokázali záchranáři oživit.
Tragická nehoda na dálnici D11 u Poděbrad. Jeden mrtvý po srážce dvou náklaďáků

Tragická nehoda na dálnici D11 u Poděbrad. Jeden mrtvý po srážce dvou náklaďáků

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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