Tragická nehoda na dálnici D11 u Poděbrad. Jeden mrtvý po srážce dvou náklaďákůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragická nehoda na dálnici D11 u Poděbrad. Jeden mrtvý po srážce dvou náklaďáků
Vážná nehoda se stala dnes odpoledne u Opočna na Rychnovsku. Řidič osobního vozu tam vyjel ze silnice a...
Pět zraněných lidí. To je výsledek nehody, která se stala na tuningovém srazu v Hrádku nad Nisou na...
Tragická dopravní nehoda se stala v neděli v noci u Zlína, v místní části Malenovice. Osmnáctiletý řidič...
Okolnosti vážné dopravní nehody vyšetřují policisté od pátečního odpoledne v katastru obce Dřevěnice na...
ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →