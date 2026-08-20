Rodinná dovolená do Turecka skončila sporem s Ryanairem. Otec s dětmi nakonec nepustili do letadla

Příběh pana Mariusze začal už v roce 2023, kdy si prostřednictvím cestovní kanceláře koupil týdenní pobyt v Turecku pro sebe a své dvě dospívající děti. Za celý zájezd zaplatil přibližně 10 500 zlotých. Součástí balíčku byl hotel, transfer i zpáteční let společnosti Ryanair mezi Katovicemi a Izmirem. Cesta do Turecka měla být běžným začátkem rodinné dovolené. Právě během ní ale vznikl konflikt, který se s mužem táhne dodnes.
Krátký kontakt se stewardem měl odstartovat celý problém
Mariusz seděl podle své výpovědi u uličky v předposlední řadě. Během letu kolem něj několikrát procházel člen palubního personálu a cestující tvrdí, že do něj steward při rychlém pohybu kabinou dvakrát narazil.
Muž se ho proto pokusil oslovit. Když podle jeho verze nereagoval, dotkl se ho rukou, aby získal jeho pozornost. Právě v tomto okamžiku se pohled obou stran na celou situaci dramaticky rozešel.
Steward měl reagovat tím, že se jej cestující nemá dotýkat pod pasem a následně jeho jednání označil za sexuální obtěžování. Mariusz něco takového odmítá. Tvrdí, že se pouze snažil zaměstnance upozornit na předchozí nárazy a neměl žádný jiný úmysl. Události navíc podle něj viděly jeho děti sedící poblíž.
Na dovolené se nic nedělo. Problém přišel až cestou domů
Po příletu do Turecka rodina normálně pokračovala na dovolenou. Nic nenasvědčovalo tomu, že incident v letadle bude mít další následky. Zlom přišel o týden později na letišti v Izmiru.
Při odbavení se Mariusz dozvěděl, že do letadla Ryanairu nastoupit nemůže. Podle jeho popisu mu pracovníci v podstatě pouze oznámili, že nepoletí. Jeho dvě děti přitom mohly pokračovat zpět do Polska podle původního plánu.
Muž tak zůstal v Turecku sám a musel si zajistit alternativní dopravu. Nakonec se dostal do Varšavy a další cesta ho podle zveřejněných informací stála přes 1 400 zlotých. Případ připomíná, že problémy na letišti nemusí vzniknout pouze kvůli zpožděnému nebo zrušenému letu. V krajním případě může dopravce odmítnout přepravit konkrétního cestujícího.
Až později zjistil, co o něm posádka uvedla
Po návratu začal muž s Ryanairem komunikovat. Aerolinka jej informovala, že kvůli nevhodnému chování nebude moci její lety využívat. Podle cestujícího však nebylo jasné, jak dlouho zákaz potrvá, podle jakého přesného mechanismu vznikl ani jak se proti němu může účinně bránit.
Obrátil se proto na několik institucí zabývajících se ochranou spotřebitelů, osobních údajů a práv cestujících v letecké dopravě.
Teprve během soudního sporu se podle jeho právního zástupce dostaly na světlo interní záznamy posádky. Událost v nich měla být popsána mimo jiné jako sexuální obtěžování, sexuální napadení, fyzické násilí a agrese vůči personálu. Mariusz všechny tyto charakteristiky odmítá a tvrdí, že neodpovídají tomu, co se v letadle skutečně odehrálo.
Aerolinky mohou cestujícího odmítnout, rozhodnutí ale není maličkost
Evropská pravidla skutečně počítají se situacemi, kdy aerolinka nemusí cestujícího přijmout na palubu. Může jít například o zdravotní, bezpečnostní či jiné závažné důvody. Není proto pravda, že zakoupená letenka znamená za všech okolností automatické právo nastoupit.
Právě proto je ale tento případ zajímavý. Nejde jen o spor o pravidla jedné nízkonákladové aerolinky. Otevírá otázku, jakým způsobem se může člověk dozvědět, že byl zařazen mezi nežádoucí cestující, podle čeho se o tom rozhoduje a jakou má možnost požadovat přezkoumání. Zákaz Ryanair nakonec v září 2025 zrušil, tedy více než dva roky po incidentu. Podle zveřejněných informací se tak stalo krátce poté, co se o případ začal zajímat irský úřad na ochranu osobních údajů.
Spor po třech letech stále nekončí
Mariusz nyní prostřednictvím soudu požaduje náhradu za odmítnutí přepravy, proplacení dalších nákladů a ochranu svých osobnostních práv. Ryanair podrobnosti případu veřejně nerozebírá s odkazem na probíhající soudní řízení.
Definitivně tedy zatím nelze říci, čí verze událostí před soudem obstojí. Případ však ukazuje méně viditelnou stránku moderního létání. Cestující dnes řeší nejen ceny letenek, rozměry příručních zavazadel nebo kompenzace za zpoždění. Jediný konflikt na palubě může mít mnohem delší následky a rozhodnutí učiněné během několika minut může ovlivňovat možnost cestovat ještě několik let.
zdroje: BBC, Daily Mail, People