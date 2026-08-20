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Rodinná dovolená do Turecka skončila sporem s Ryanairem. Otec s dětmi nakonec nepustili do letadla

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Rodinná dovolená v Turecku skončila způsobem, který polský cestující podle svých slov vůbec nečekal. Po konfliktu se stewardem Ryanairu jej při zpáteční cestě nepustili do letadla. Jeho dvě děti odletěly domů bez něj a muž později zjistil, že jej aerolinka zařadila mezi nežádoucí cestující. Případ se po několika letech dostal až před soud.
Rodinná dovolená do Turecka skončila sporem s Ryanairem. Otec s dětmi nakonec nepustili do letadla

Rodinná dovolená do Turecka skončila sporem s Ryanairem. Otec s dětmi nakonec nepustili do letadla

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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