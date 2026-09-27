Recenze Anker Soundcore Sleep A30 – Nenápadná sluchátka pro nerušený spánek

Spánkem trávíme podstatnou část života, přesto jeho kvalitu často začneme řešit až ve chvíli, kdy nás pravidelně budí chrápání, ruch z ulice nebo venkovní provoz. Pomocníkem pro klidný spánek by mohla být sluchátka
Anker Soundcore Sleep A30. Tato malá nenápadná sluchátka jsou navržena tak, aby se dala používat během spánku, potlačovala okolní hluk a zároveň nepřekážela ani při spaní na boku. Zní to zajímavě, ale jak se s nimi spí ve skutečnosti? To jsem se rozhodl zjistit.
Běžná sluchátka s ANC dnes koupíte téměř v každé cenové hladině. Při spaní s nimi ale většinou narazíte na jejich tvar. Stačí se přetočit na bok, vystouplé tělo zatlačí do ucha nebo sluchátko vypadne. U A30 je tomu jinak: každé ze sluchátek váží přibližně 3 gramy, má nízký profil, silikonová křidélka a díky tomu v uchu drží a nejsou při spánku nijak nepříjemná. Vedle aktivního potlačení hluku nabízí i adaptivní maskování chrápání a monitorování spánku.
Malý puk plný překvapení
Po vybalení vás přivítá malé pouzdro připomínající puk. Má příjemnou povrchovou úpravu, díky které není pouzdro tak náchylné na drobné oděrky a otisky, jak je tomu například u AirPodů. Otvírání i zavírání doprovází přesný chod magnetů. Pouzdro zároveň průběžně dobíjí sluchátka, takže se přes den mohou pohodlně dobít na další noc.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Uvnitř pouzdra se ukrývají dvě malá sluchátka. Výrobce k nim přidává čtyři velikosti tzv. stabilizačních křidélek, pět velikostí silikonových nástavců a tři velikosti nástavců z paměťové pěny. Na poměry běžných bezdrátových sluchátek jde o nezvykle široké příslušenství a v tomto případě má i důležitý význam.
Paměťová pěna se osvědčila ve chvíli, kdy stojíte o maximální izolaci. Tlumí hluk už samotným pasivním utěsněním. Silikon je měkčí a pro někoho může být při delším nošení příjemnější.
Správný tvar špuntů rozhoduje
Pokud ale zvolíte byť jen o trochu větší nebo menší nástavec, může sluchátko po delší době tlačit, případně nebude dobře držet. Vyplatí se proto vyzkoušet několik kombinací a dát uším pár nocí na vyzkoušení.
Tvar ucha je individuální, ale možnosti přizpůsobení jsou u A30 široké. Křidélka navíc pomáhají udržet sluchátka na místě i při častějším otáčení.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Soundcore Sleep A30 pracují s hlukem ve třech krocích. Nástavce jej nejprve tlumí pasivně, ANC pak pomáhá především se souvislými nízkými frekvencemi, jako je provoz nebo hučení spotřebičů, a třetí vrstvu tvoří adaptivní maskování chrápání. Výrobce u ANC uvádí útlum až 30 dB, výsledek ale vždy závisí na frekvenci zvuku a správném utěsnění ucha. Detaily najdete ráno v aplikaci v celkovém souhrnu.
Konkrétně u mě se tlumení ranního ruchu povedlo dokonce tak dobře, že jsem přeslechl popelářské auto, které mě standardně budilo každý čtvrtek.
U chrápání hraje důležitou roli také nabíjecí pouzdro. Jeho mikrofon snímá hluk v okolí a systém podle něj upravuje maskovací zvuk ve sluchátkách. Samotné ANC tedy chrápání „nevymaže“, ale sluchátka si s ním většinou poradí. Používají k tomu umělé zvuky deště, praskání ohně nebo jiné uklidňující podkresy. Vybrané zvuky se dají stáhnout přímo do sluchátek a přehrávat v lokálním režimu bez nutného spojení s telefonem.
Před usnutím lze přes Bluetooth poslouchat hudbu, podcast nebo audioknihu. Sluchátka mohou po usnutí zastavit přehrávání nebo ponechat pouze aktivní ANC.
Porovnání s Airpods Pro 2 | Zdroj: Dotekomanie.cz
Aplikace ukáže celou noc
Aplikace Soundcore není pouze ovladačem režimů. Umožňuje vybírat a ukládat zvuky, nastavovat budík, ale hlavně ukazovat přehled spánku.
Aplikace zobrazuje délku spánku, čas strávený v posteli, počet probuzení, efektivitu spánku a jeho fáze rozdělené na bdění, lehký a hluboký spánek. K tomu přidává chrápání, pohyby, počet otočení v posteli a odhad polohy, ve které člověk spal. Vestavěné senzory dokážou spánek sledovat automaticky v Bluetooth i lokálním režimu.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Právě počet otočení a rozložení poloh jsou údaje, které se jinak bez kamery nebo dalšího specializovaného zařízení zjišťují složitě. Mohou napovědět, zda stojí za úvahu jiný polštář nebo matrace. Aplikace také ukazuje, jak dlouho pracovalo maskování a jakou kategorii okolního ruchu zaznamenalo. Data se do aplikace přenesou po připojení sluchátek, nemusíte mít telefon celou noc u postele.
Budík zazní příjemně a přímo ve sluchátkách, takže nevzbudí člověka, co spí vedle vás. V aplikaci lze uložit několik budíků a jejich specifická nastavení s vlastním časem, konkrétními dny a zvuky buzení. Zpočátku bych ale doporučil záložní budík v telefonu, aby vás při vypadnutí nebo vybití sluchátka během noci alespoň nějaký budík probudil.
Výdrž na jednu noc
Běžnou noc sluchátka zvládnou, při delším spánku už můžete narazit. Po každém použití je navíc potřeba zkontrolovat, že obě sluchátka správně dosedla na nabíjecí magnetické kontakty. Během testování se nám několikrát stalo, že jedno sluchátko nebylo v pouzdře usazené přesně a před další nocí bylo vybité. Bez dostatečného nabití sluchátek pak zůstane pouze pasivní izolace hluku.
Výdrž sluchátek závisí na zvoleném režimu. Oficiální údaje uvádějí přibližně 7 hodin pro nepřetržité Bluetooth přehrávání s ANC a 9 hodin pro lokální zvuk s ANC. Pouzdro se dobíjí pouze přes USB-C, bezdrátové nabíjení bohužel nepodporuje.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Zhodnocení
A30ky ukazují, proč nestačí vzít běžná sluchátka s ANC a vzít si je do postele. Spánek se nedá vyřešit jedním příslušenstvím a žádná sluchátka nenahradí dobré návyky, vhodnou postel, matraci ani lékaře. Soundcore Sleep A30 ale řeší konkrétní část problému překvapivě dobře. Pomohou ztišit okolní hluk, neruší při ležení na boku a ráno ukážou, co se během spánku dělo. Právě možnost noc nejen prospat, ale také jí lépe porozumět, je jejich největší přidanou hodnotou.
Už je to nějaký čas, co jsou sluchátka na trhu, a díky tomu je najdete i v příjemných
slevových akcích.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Klady Nízký profil a nízká hmotnost umožňují pohodlné spaní na boku Široká nabídka nástavců a křidélek pro individuální přizpůsobení Efektivní potlačení okolního hluku a maskování chrápání Podrobná analýza spánku v aplikaci včetně poloh a pohybů Možnost lokálního přehrávání zvuků bez nutnosti připojení k telefonu Zápory Nutnost pečlivého usazení do pouzdra pro správné nabíjení Absence bezdrátového nabíjení pouzdra Výdrž baterie nemusí stačit na dlouhý spánek Vyžaduje čas na nalezení správné kombinace nástavců pro pohodlí Článek vznikl v rámci placené spolupráce se značkou Anker, která však nijak nezasahovala do jeho obsahu ani výsledného hodnocení.