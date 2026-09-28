Češi začali dávat na střechy krabice od mléka. Nemohou si tenhle trik vynachválit

Obsah článku
Vědci z oblasti energetické efektivity budov zkoumali, jak pomoci domácnostem v horkém podnebí, které si nemohou dovolit drahou izolaci. Zaměřili se na materiál, který má téměř každý doma a obvykle ho bez přemýšlení vyhodí – použité kartony od nápojů.
Vícevrstvé obaly typu Tetra Pak skrývají uvnitř tenkou hliníkovou fólii. Ta původně chrání obsah před světlem a kyslíkem, ale má ještě jednu cennou vlastnost: dokáže odrážet tepelné záření. Když se takový karton rozloží a umístí pod střešní krytinu, vytvoří reflexní bariéru mezi rozpálenou střechou a vnitřním prostorem.
Jak funguje hliníková vrstva
Princip je jednoduchý, ale účinný. Slunce během dne zahřeje střechu na vysokou teplotu. Ta pak vyzařuje infračervené záření směrem dolů do místnosti. Právě zde zasáhne hliníková fólie z rozebraných kartonů – odrazí část tohoto sálání zpět a zabrání mu proniknout dál.
Výzkumný tým provedl měření v reálných podmínkách i počítačové simulace pro budoucí klimatické scénáře. Výsledky ukázaly překvapivě výrazný efekt. Když majitelé domů kombinovali tuto improvizovanou izolaci s přirozeným větráním v chladnějších částech dne, pocitová teplota uvnitř klesla přibližně o 3,1 stupně Celsia.
Při projekci do teplejších klimatických podmínek, které se očekávají v příštích desetiletích, by rozdíl mohl dosáhnout až 3,3 stupně. To je znatelná úleva bez jediné koruny vynaložené na elektřinu.
Studie vyšla v odborném časopise Energy and Buildings v roce 2022. Autoři Nadir Bonaccorso a Guilherme Carrilho Da Graça původně zkoumali možnosti pro improvizovaná obydlí v Latinské Americe a Karibiku, kde lidé často žijí v domech bez jakékoli tepelné izolace.
Cena, která nepřesáhne jedno euro
Ekonomická stránka projektu je stejně pozoruhodná jako jeho účinnost. Materiál pro pokrytí jednoho metru čtverečního střechy vyjde na méně než jedno euro. Důvod je prostý – využívá se odpad, který by jinak skončil v popelnici nebo ve sběrném dvoře.
Kartony stačí vypláchnout, rozstříhat a rozložit do plochých panelů. Při správné přípravě není potřeba žádné složité nářadí ani odborné znalosti. Systém lze instalovat vlastními silami, což dále snižuje celkové náklady.
Toto řešení zaujalo především v oblastech s horkým klimatem, kde mnoho domácností nemá přístup ke klimatizaci nebo si ji nemůže dovolit dlouhodobě provozovat kvůli vysokým účtům za elektřinu. Srbská média informovala o výzkumu jako o zajímavé alternativě pro tamní podmínky, kde se teplota v podkrovích během léta stává nesnesitelnou.
Zvlášť problematické jsou budovy se špatně izolovanými střechami, které se během dne silně rozpálí a teplo v nich přetrvává ještě několik hodin po západu slunce. V Srbsku je navíc mnoho domů bez kompletní fasádní izolace, takže každá dodatečná ochrana proti horku představuje výrazné zlepšení komfortu bydlení.
Odborníci však upozorňují na jedno riziko. Neupravené papírové kartony jsou hořlavý materiál, proto by se neměly používat jako pohledový obklad v obytných místnostech bez dodatečné protipožární ochrany. Pod střešní krytinou, kde nehrozí přímý kontakt s otevřeným ohněm, je situace bezpečnější.
Karton od mléka, který by za normálních okolností skončil v odpadkovém koši po pár dnech, tak může dostat druhou šanci. Místo skládky nebo spalovny se stane součástí střechy a pomůže udržet příjemnou teplotu během nejteplejších dnů v roce – bez investic do drahých technologií.
Zdroje článku: fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová