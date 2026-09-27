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Autonomní řízení v ČR, nové Googlebooky a revoluce v AI modelech: To nej z týdne #39

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Máme za sebou další týden plný technologických novinek, představených zařízení i aktualizací. Níže najdete výběr článků a témat, která by vám neměla uniknout. Tip: Nechcete,...
Autonomní řízení v ČR, nové Googlebooky a revoluce v AI modelech: To nej z týdne #39

Autonomní řízení v ČR, nové Googlebooky a revoluce v AI modelech: To nej z týdne #39

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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