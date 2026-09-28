Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Kolik si v Německu vydělá pokojská v hotelu za 5 hodin práce denně? Po přepočtu na koruny budete koukat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Uklidit řadu hotelových pokojů během jedné směny je pořádná dřina a v […]
Kolik si v Německu vydělá pokojská v hotelu za 5 hodin práce denně? Po přepočtu na koruny budete koukat

Kolik si v Německu vydělá pokojská v hotelu za 5 hodin práce denně? Po přepočtu na koruny budete koukat

Zdroj:
Reklama
Další články z PrimaProstor.cz
Ani drahá chemie, ani zvon. Ucpaný odpad uvolníte díky 1 věci, kterou má v kuchyni každý
Ani drahá chemie, ani zvon. Ucpaný odpad uvolníte díky 1 věci, kterou má v kuchyni každý
Ani ocet, ani savo. Zčernalé spáry v koupelně budou bílé za 10 minut, stačí 1 věc ze spíže
Ani ocet, ani savo. Zčernalé spáry v koupelně budou bílé za 10 minut, stačí 1 věc ze spíže

Spáry mezi obklady umí pokazit dojem z celé koupelny. Stačí, aby zčernaly, […]

Ani Savo, ani ocet. Černá plíseň ve spárách zmizí po 1 levné věci z drogerie a už se nevrátí
Ani Savo, ani ocet. Černá plíseň ve spárách zmizí po 1 levné věci z drogerie a už se nevrátí

Tmavé tečky ve spárách mezi dlaždicemi zná skoro každý, kdo má koupelnu […]

Tenhle spotřebič v kuchyni máte zapojený celý den zbytečně. Za rok vás stojí až 200 Kč
Tenhle spotřebič v kuchyni máte zapojený celý den zbytečně. Za rok vás stojí až 200 Kč

Večer zhasnete v kuchyni světla a jediné, co dál svítí, jsou hodiny […]

Ani ocet, ani citron. Vodní kámen v rychlovarné konvici zmizí za 10 minut, stačí 1 věc ze spíže
Ani ocet, ani citron. Vodní kámen v rychlovarné konvici zmizí za 10 minut, stačí 1 věc ze spíže

Málokterý kuchyňský spotřebič pracuje tak často jako rychlovarná konvice a málokterému přitom […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

Všechny články tohoto autora →
PrimaProstor.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.