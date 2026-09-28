Experti označili 1 nejhorší druh mouky. Má ji ve spíži skoro každá česká hospodyně

V české kuchyni má svoje pevné místo. Sáhneme po ní na buchty, na jíšku, na řízek i na nedělní bábovku, aniž bychom nad tím vůbec přemýšleli. Právě k téhle jedné mouce mají ale výživoví odborníci dlouhodobě nejvíc výhrad. A doma ji přitom najdete skoro v každé spíži.
Viník leží ve spíži skoro každého
Jde o obyčejnou bílou pšeničnou mouku, nejčastěji tu hladkou. Melou ji pouze z vnitřní části obilného zrna, takzvaného jádra. Obal zrna a klíček, kde se schovává většina vlákniny, vitaminů a minerálů, jdou při mletí stranou.
Výsledkem je jemná světlá mouka, ze které se skvěle peče a která dlouho vydrží. Zaplatí se to ale na výživě. Proti celozrnným variantám je bílá mouka nutričně chudá, a právě proto ji odborníci berou jako nejslabší volbu ze všech běžně dostupných.
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Hlavní problém je rychlost. Když v mouce chybí vláknina, tělo ji zpracuje raz dva. Hladina cukru v krvi po pečivu z bílé mouky prudce vyskočí a zase rychle spadne. Po takovém propadu se často dostaví únava a za chvíli se znovu ozve hlad a chuť na něco dalšího, klidně sladkého. Kdo jede na bílém pečivu celý den, snadno se tak dostane do začarovaného kruhu ujídání.
Roli hraje i to, co v mouce vůbec zbylo. Sto gramů bílé mouky obsahuje jen kolem tří gramů vlákniny, celozrnná jich má zhruba trojnásobek. K tomu v ní najdete výrazně méně hořčíku, železa, zinku i vitaminů skupiny B. Vláknina přitom drží trávení v chodu a zasytí na delší dobu.
Neznamená to, že by byla bílá mouka jed. O tom, jestli tělu uškodí, rozhoduje hlavně její množství a celková skladba jídelníčku. Jedna surovina za problémy sama nemůže. Kdo si z bílé mouky občas upeče koláč, nemusí se ničeho bát. Pokud řešíte cukrovku nebo jinou zdravotní potíž, s úpravou jídelníčku vám nejlíp poradí lékař nebo nutriční terapeut.
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Dobrá zpráva je, že náhrad je spousta a většinu z nich pořídíte i v běžném supermarketu. Nejblíž klasické mouce má celozrnná pšeničná. Použijete ji skoro stejně, jen do těla dodá víc vlákniny i minerálů.
Náhrad za bílou mouku je celá řada a většinu z nich seženete i v běžném supermarketu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo chce zajít dál, sáhne po špaldové mouce. Pochází z původní nešlechtěné pšenice, dobře kyne a její chuť lehce připomíná oříšky, takže si poradí i se sladkým pečením. Žitná mouka zase vládne kváskovému chlebu a má nižší glykemický index. Sama o sobě špatně kyne, proto ji pekaři rádi míchají s jinou.
Za vyzkoušení stojí taky ovesná a ječná mouka. Obě nabízejí dost vlákniny a hladinu cukru v krvi zvedají jen mírně. Ovesnou si navíc snadno umelete i doma, stačí rozmixovat ovesné vločky.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Druh mouky Čím vyniká Celozrnná pšeničná Nejblíž klasické mouce, použije se skoro stejně a dodá víc vlákniny i minerálů. Špaldová Z původní nešlechtěné pšenice, dobře kyne, chuť lehce připomíná oříšky a poradí si i se sladkým pečením. Žitná Vládne kváskovému chlebu a má nižší glykemický index; sama špatně kyne, proto ji pekaři míchají s jinou. Ovesná Bohatá na vlákninu, cukr v krvi zvedá jen pozvolna; namelete si ji i doma z ovesných vloček. Ječná Hodně vlákniny a jen mírný dopad na hladinu cukru v krvi.
Nejrozumnější je druhy mouky střídat a kombinovat. Každá se hodí na něco jiného a jídelníček díky tomu získá pestrost i po chuťové stránce. Bílou mouku tak nemusíte ze spíže vyhazovat, jen ji přestaňte brát jako jedinou možnost.
Jak lepší mouku poznat na obalu
Abyste u regálu vybrali líp, nemusíte být odborník na výživu. Napoví takzvané typové číslo, tedy to velké „T” na sáčku. Čím vyšší číslo, tím víc obalových vrstev zrna mouka obsahuje a tím víc má i vlákniny. Běžná světlá hladká pšeničná mouka nese označení T530, celozrnné a žitné mouky se šplhají mnohem výš.
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Přechod na zdravější variantu se dá zvládnout v klidu a postupně. Celozrnná mouka potřebuje víc tekutiny než bílá, jinak z ní těsto vyjde tvrdší a vysušené. Osvědčený trik je nahradit nejdřív jen třetinu bílé mouky celozrnnou. Chuť koláče se skoro nezmění, jen mu přibude na výživové hodnotě. Jakmile si na nový ráz zvyknete, můžete přidávat dál.
Zdroje: https://aktin.cz/jak-se-od-sebe-lisi-druhy-mouky-a-ktera-je-vyzivove-nejlepsi, https://www.kulturistika.com/magazin/vyziva/mouky-pod-drobnohledem-aneb-ktera-mouka-je-nejlepsi, https://www.bajolafit.cz/mouky-pro-fitness/, https://www.svetfitness.cz/clanek/nejlepsi-mouka/, https://www.vyzivaspol.cz/glykemicky-index/, https://techsvet.cz/nejnovejsi-zpravy/tato-mouka-nici-slinivku-ale-cesi-ji-stale-pouzivaji-po-kilech-na-peceni-se-vubec-nehodi/eliskakrystofova/