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Manželské problémy neexistují. Do manželství vstupují dva lidé se svými problémy

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Daniel Skokan se za vztahového terapeuta nepovažuje. Se svou ženou Kristýnou ale letos slaví třicet let manželství a jako pastor dlouhodobě doprovází páry před svatbou i v krizích. Na festivalu…
Manželské problémy neexistují. Do manželství vstupují dva lidé se svými problémy

Manželské problémy neexistují. Do manželství vstupují dva lidé se svými problémy

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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