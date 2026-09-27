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Oppo Watch S2: Tenký profil a 10denní výdrž v režii RTOS

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Po uvedení Vivo Watch 6 zde máme konkurenční model Oppo Watch S2, který se snaží nalákat na tenký design a dlouhou výdrž na jedno nabití....
Oppo Watch S2: Tenký profil a 10denní výdrž v režii RTOS

Oppo Watch S2: Tenký profil a 10denní výdrž v režii RTOS

Zdroj: Oppo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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