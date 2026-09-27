Oppo Watch S2: Tenký profil a 10denní výdrž v režii RTOSPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Oppo Watch S2: Tenký profil a 10denní výdrž v režii RTOS
Máme za sebou další týden plný technologických novinek, představených zařízení i aktualizací. Níže najdete...
Modelová řada Surface od firmy Microsoft se rozrůstá o dva nové přírůstky, které na trh přicházejí ve druhé...
Google právě spouští rovnou několik zdravotních funkcí, na které uživatele lákal už od jara. Pixel Watch...
V poslední době se čím dál více objevují smartphony z nižší třídy, které mají většinou obří baterie,...
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