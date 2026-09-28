Hráč si v kině myslel, že promítají film z PS3. Skutečnost je mnohem zajímavější a Sony v ní rozhodně figuruje

Příspěvek uživatele Background_Spirit699 na Redditu obletěl herní komunitu poté, co na něj začátkem června 2026 upozornil německý GamePro. Autor původně tvrdil, že jeho místní kino přehrává Blu-ray disky přes PlayStation 3. V komentářích pod příspěvkem ale sám uznal omyl: na plátně neběžela konzole, nýbrž starší Sony Blu-ray přehrávač. Obě zařízení totiž sdílejí stejné uživatelské rozhraní zvané XrossMediaBar. A právě tady začíná skutečně zajímavá část příběhu, ve které Sony hraje hlavní roli: firma kdysi vytvořila jedno menu pro celý svůj obývákový ekosystém, od konzolí přes televize až po přehrávače, a udělala to tak přesvědčivě, že si ho lidé s PS3 pletou dodnes.
XrossMediaBar: menu, které je starší než PS3
Většina hráčů si XMB spojí s PlayStationem 3, ale rozhraní je o tři roky starší. Sony ho poprvé nasadilo v roce 2003 u zařízení PSX, hybridu pevného disku, DVD rekordéru a herní konzole kompatibilní s PlayStationem a PS2. Princip je prostý: vodorovná osa kategorií, svislá osa položek pod každou z nich. Žádné dlaždice, žádné animované panely. Jen čistá, minimalistická navigace.
Z PSX se XMB rozšířilo do kapesního PSP, poté do PS3 a paralelně i mimo herní divizi. Tisková zpráva Sony z roku 2004 představuje XMB jako rozhraní pro televizory BRAVIA. Výroční zpráva Sony za rok 2005 pak výslovně popisuje XMB jako grafické rozhraní, které přenášelo technologie z herního byznysu do televizí a umožňovalo práci s obsahem z různých zařízení. Doložitelně minimálně sedm kategorií produktů (PSX, PSP, PS3, BRAVIA TV, Blu-ray přehrávače, Blu-ray Home Theater systémy a síťové přehrávače médií) sdílelo stejný vizuální jazyk.
Proč se záměna opakuje i v roce 2026
Případ z kina není ojedinělý. Na Redditu se podobná překvapení objevují opakovaně: v roce 2023 uživatel narazil na BRAVIA TV s XMB a okamžitě ji spojil s PS3, v roce 2025 jiný sdílel fotku Sony Blu-ray přehrávače s titulkem „má PSP/PS3 UI“ a začátkem roku 2026 se řešila stará BRAVIA vylovená z bazaru. Pokaždé je to stejné: lidé vidí známou lištu a automaticky předpokládají, že jde o PlayStation.
Dává to smysl. PS3 se celosvětově prodalo přes 87 milionů kusů a pro celou generaci hráčů je XMB vizuálním synonymem právě této konzole. Že totéž menu běželo i na Blu-ray přehrávači v obýváku nebo na televizi v hotelovém pokoji, si většina lidí nikdy neuvědomila. Sony si tehdy sjednotilo celý domácí ekosystém jedním designovým jazykem a právě proto záměna s PS3 dává smysl i po více než dekádě.
Jak poznat, jestli je to PS3, nebo Blu-ray přehrávač
Samotný vzhled lišty nestačí. Klíčové jsou kategorie menu a způsob ovládání:
- PS3 zobrazuje kategorie jako Friends, Network, Game, PlayStation Network a Users. Ovládá se gamepadem DualShock 3.
- Sony Blu-ray přehrávač nabízí v XMB položky typu Setup, System Settings, Software Update nebo Network a naviguje se klasickým dálkovým ovladačem.
Bez viditelných kategorií, třeba na rozmazané fotce z kinosálu, je záměna prakticky nevyhnutelná. Obě zařízení vykreslují horizontální lištu se stejným fontem, ikonami i zvukovou odezvou.
Konec jedné éry a co přišlo potom
XMB u Sony Blu-ray zařízení skončilo kolem roku 2014. Oficiální podpora Sony rozlišuje modely do roku 2014 s XMB a modely od roku 2015 s novou „Home screen“. U konzolí přišel zlom dříve: PS4 v roce 2013 nahradila jednoduchou lištu kombinací domovské obrazovky a funkční obrazovky s důrazem na sociální funkce, přátele, živé vysílání a sdílení. PS5 šlo ještě dál: oddělilo záložky Games a Media a přidalo Control Center s kartami přímo nad spuštěnou hrou.
Přesto PS3 žije. Oficiální stránka podpory PlayStation v roce 2026 stále nabízí systémovou aktualizaci verze 4.93 a připomíná nutnost obnovy šifrovacího klíče pro přehrávání Blu-ray disků. Konzole je funkční, aktualizovatelná a, jak ukazuje celý příběh, její rozhraní je tak ikonické, že ho lidé poznají na první pohled. I když zrovna neběží na PlayStationu.
Jedno menu pro celý obývák zní jako samozřejmost, ale Sony to dotáhlo do důsledků, které překvapují i dvacet let poté. Možná právě proto stojí za to si příště v kině všimnout, co se na plátně mihne ještě před filmem.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík